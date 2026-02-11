Experto descarta intervención militar de EE. UU. en México por drones en El Paso

GENERANDO AUDIO...

El cierre temporal del espacio aéreo en El Paso, Texas, tras la detección e interceptación de drones atribuidos a cárteles mexicanos abre un nuevo escenario en la seguridad fronteriza, con implicaciones en vigilancia aérea, capacidades tecnológicas del crimen organizado y cooperación binacional.

Para Raúl Benítez Manaut, investigador del Centro de Investigaciones sobre América del Norte de la UNAM, el episodio muestra una expansión en el uso de drones por parte de organizaciones criminales, aunque no ve, por ahora, una intervención militar estadounidense derivada de este hecho.

“No creo que lleguemos a tanto en este momento, con esto de los drones, pero si esto continúa y se generaliza, pues podría cambiar la circunstancia en contra de México”, explicó el doctor en Estudios Latinoamericanos por la UNAM en entrevista con Unotv.com

Cierre aéreo y uso de drones en zona aeroportuaria

Sobre el cierre del aeropuerto de El Paso, Benítez Manaut planteó que, si se confirma la participación de grupos criminales, se trata de un hecho de alto impacto operativo. Y dijo que el uso de drones en zonas aeroportuarias cambia el nivel de riesgo y obliga a reforzar sistemas de protección.

“Si es cierto que son drones impulsados por el crimen organizado, el crimen organizado está respondiendo a todo el discurso de Donald Trump contra ellos, porque tirar drones sobre un aeropuerto en Estados Unidos es una cosa gravísima y ya está la experiencia de todos los países del norte de Europa que sufrieron invasión de drones durante un año desde Bielorrusia y Rusia, y esto causó muchos disturbios en la aeronáutica”, recordó

Y añadió que la incursión nocturna complica la respuesta: “El tema es que la supuesta violación del espacio aéreo del aeropuerto fue en la noche, entonces, complica muchísimo más la vigilancia real de cómo es la amenaza”.

El investigador sostuvo que la reacción de las autoridades estadounidenses refleja percepción de amenaza directa sobre su infraestructura aérea fronteriza, por lo que anticipó ajustes en los sistemas de defensa.

“Pues es una implicación muy fuerte, que quiere decir que Estados Unidos si se siente amenazado, ya de veras, y que tiene protección sobre todos los aeropuertos que son muchos, son más de 15, sobre la frontera México-Estados Unidos, van desde el aeropuerto de San Diego, pues hasta los que están en Reynosa y Matamoros“.

“Entonces, ellos van a tener que proteger su espacio aéreo ante la incursión de drones, de una forma mucho más novedosa, se supone que probaron un sistema de neutralización vía láser que parece que fue exitoso y por eso adelantaron la reapertura del aeropuerto hoy en la mañana”, expresó en entrevista.

Los cárteles mexicanos y el uso de drones

El investigador de la UNAM indicó que el uso de drones por parte de cárteles ya tenía antecedentes en México, aunque hasta ahora se desconocía su uso transfronterizo a largas distancias. El aeropuerto de El Paso, Texas, está entre 3 y 4 kilómetros de la frontera.

“Se sabe que el Cártel de Jalisco tiene una unidad militar especializada en aeronáutica de drones para vigilar cuarteles del ejército, hacer sobrevuelos, ver cuántos soldados hay, etcétera, y también obtener datos sobre cárteles enemigos“, explica el académico.

Además, dijo, se tiene conocimiento de que entre “Los Chapitos” y “Los Mayitos” se hacen sobrevuelos de drones para identificar sus casas de seguridad, cuando sus enemigos están en cierto lugar y atacarlos. Se tenía conocimiento de que transportaban pequeños cargamentos de cocaína, pero jamás se habían acercado a los aeropuertos.

Evolución operativa y militar de los cárteles

Benítez Manaut describió el uso de drones como parte de una transformación tecnológica de las organizaciones criminales, con aplicaciones de vigilancia, transporte y ataque; es decir, una evolución operativa y militar, en la que el uso de drones está cambiando y modernizando sus estrategias militares.

“Los drones también se pueden usar para poner granadas, para poner bombas o cámaras, y de transporte de drogas también, cruzando la frontera. Hay drones que ya pueden cargar hasta objetos de 150 kilos, podrían traspasar personas sobre la línea fronteriza. No se sabe esto, pero puede que ya haya sucedido y que no se haya conocido“, considera el especialista.

Para Benítez, esta adopción tecnológica tiene varios años, específicamente desde el 2022, como una herencia de la guerra de Ucrania, que aceptaron usar drones masivamente, por lo que ha sido una práctica que han replicado e imitado todas las organizaciones, gobiernos y ejércitos en el mundo.

Riesgos para aeropuertos mexicanos y capacidad de respuesta

El especialista advirtió que el mayor riesgo inmediato podría estar en terminales aéreas del lado mexicano, por sus pocas capacidades de detección y neutralización.

“Creo que en los aeropuertos mexicanos no hay tecnología para detectar drones o neutralizarlos, o neutralizar sus señales de vuelo, lo que están poniendo en los aeropuertos de Estados Unidos, y eso podría llevar a una parálisis de un día de vuelos, dos días de vuelos”, opina el experto.

Los sistemas de neutralización, de acuerdo con Benítez, son costosos y requieren inversión específica: “Estos sistemas antidrones para detectar sus señales son carísimos y tendría que gastar e invertir en sistemas electrónicos de neutralización de señales de drones; en otras palabras, neutralización de emisiones de radio y de internet”.

Sobre la posibilidad de nuevos eventos con drones en la franja fronteriza, el investigador fue directo: “Definitivamente, los drones le han salido muy bien al crimen organizado y los van a seguir usando, tenga toda la seguridad”.

Por lo que planteó que la respuesta pasa por trabajo conjunto entre Gobiernos: “Pues que se vean obligados los dos Gobiernos a cooperar en seguridad fronteriza, le guste o no le guste a Donald Trump, la cooperación es obligada”.

