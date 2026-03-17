Delgado anuncia inicio de registro para la preparatoria con Mi Derecho, Mi Lugar, este lunes

GENERANDO AUDIO...

Foto: Cuartoscuro/Archivo

A partir de este martes, todos los estudiantes que concluyen el tercero de secundaria en la Zona Metropolitana del Valle de México (ZMVM) podrán inscribirse para un lugar en su preparatoria de su elección. El registro para Mi Derecho, Mi Lugar estará abierto del 17 de marzo al 14 de abril.

Ello, según lo anunció este lunes el secretario de Educación, Mario Delgado, a través de un video publicado en sus redes sociales.

¿Cómo me registro para el bachillerato con Mi Derecho, Mi Lugar?

Este lunes, Mario Delgado publicó un video anunciando la apertura del registro para el proceso de asignación a la Educación Media Superior en la Zona Metropolitana del Valle de México, conocido como Mi Derecho, Mi Lugar, que elimina el examen de admisión en algunas instituciones.

Agregó que, del 17 de marzo al 14 de abril, los estudiantes que hayan concluido el tercer grado de secundaria pueden inscribirse al proceso a través de la página https://www.miderechomilugar.gob.mx/.

Mientras que para ello, únicamente debes contar con cuatro cosas:

CURP Cuenta Llave MX Correo electrónico Número de contacto

¿Qué es Mi Derecho, Mi Lugar?

Mientras que, sobre el proceso, ya te comentamos que es la nueva forma de asignación de lugares en el bachillerato nacional, mientras que las instituciones que forman parte del programa son:

Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM)

Instituto Politécnico Nacional (IPN)

Colegio de Bachilleres (Colbach)

Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica (Conalep)

Dirección General de Bachillerato (DGB) de la SEP

Dirección General de Educación Tecnológica Agropecuaria y Ciencias del Mar (DGETAyCM)

Dirección General de Educación Tecnológica Industrial y de Servicios (DGETI)

Instituto de Educación Media Superior (IEMS)

Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación de la Ciudad de México (SECTI)

Universidad Autónoma del Estado de México (UAEMéx) Texcoco

Toda vez que, para obtener un lugar en alguna de estas instituciones, cuentas con tres modalidades:

Modalidad 1 : Acceso sin examen Selecciona entre 5 y 10 opciones educativas con acceso directo

: Modalidad 2 : Acceso con examen Selecciona hasta 5 opciones del IPN y hasta 5 de la UNAM, que puedes intercalar o combinar

: Modalidad 3 : Acceso con y sin examen Selecciona entre 5 y 10 opciones educativas con acceso directo Selecciona hasta 5 opciones del IPN y hasta 5 de la UNAM, que puedes intercalar o combinar

:

En tanto que, mientras el registro estará abierto hasta el 14 de abril, será hasta el 18 de agosto cuando se publiquen los resultados del proceso, con registro, asignación y atención de aspirantes extemporáneos del 19 al 26 de agosto próximosx.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.