Monreal pide mesura ante nuevo Plan B de reforma electoral

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Foto: Cuartoscuro

El legislador, Ricardo Monreal, señaló que el próximo paquete de reforma electoral debe analizarse con responsabilidad, en medio de cambios planteados para el funcionamiento del Instituto Nacional Electoral.

De acuerdo con sus declaraciones al asistir a Palacio Nacional, la propuesta incluirá ajustes estructurales y administrativos que impactan directamente al organismo electoral.

“Pero no hay que lanzar las campanas al vuelo, hasta que ya sea derecho vigente. Como es constitucional la reforma tiene que ir a los estados y cuando menos la mitad más uno tienen que respaldarla”, comentó Ricardo Monreal.

El legislador indicó que se busca construir acuerdos y evitar decisiones apresuradas, por lo que llamó a mantener un debate abierto entre las distintas fuerzas políticas.

La iniciativa forma parte de un nuevo intento legislativo llamado “Plan B”, que ya había generado discusión en el ámbito político y jurídico.

Dentro de las propuestas, se contempla un ajuste en las prestaciones de funcionarios electorales, lo que implicaría recortes en beneficios laborales dentro del INE.

Reportes señalan que este plan busca reducir costos operativos del organismo, como parte de una estrategia de austeridad en el sistema electoral.

Estos cambios se sumarían a otras modificaciones en la estructura interna y funcionamiento del Instituto.