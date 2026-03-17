Más de mil 300 mexicanos salen de Medio Oriente por conflicto

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Más de mil mexicanos han regresado de Medio Oriente. Foto: Cuartoscuro |Ilustrativa

La Secretaría de Relaciones Exteriores informó que más de mil residentes y turistas mexicanos han sido evacuados de países de Medio Oriente como parte de las acciones consulares desplegadas ante la escalada del conflicto en la región entre Estados Unidos e Israel contra Irán.

De acuerdo con la Cancillería, en total mil 337 residentes y turistas de México han salido de la región que se mantiene en conflicto desde hace unas semanas.

Autoridades destacaron que se ha facilitado la salida de connacionales desde:

Emiratos Árabes Unidos

Israel

Líbano

Jordania

Qatar

Irán

Baréin

Además, destacaron que, hasta este momento, no se han reportado daños a la integridad física de alguno de los connacionales.

Espacio aéreo abre de forma intermitente

La Cancillería indicó que el espacio aéreo en varios países de la región se mantiene abierto de forma intermitente, por lo que pidió a quienes tengan vuelos programados contactar directamente a su aerolínea o agencia de viajes para conocer el estatus de sus reservaciones.

Además, reiteró que no es recomendable viajar a Medio Oriente mientras continúe la situación de conflicto.

Embajadas mantienen asistencia consular

La Secretaría de Relaciones Exteriores señaló que las embajadas mexicanas en la región permanecen atentas a solicitudes de atención y protección consular para apoyar a los connacionales que aún se encuentran en esos países.

También recordó que los mexicanos pueden comunicarse a los teléfonos de emergencia de las embajadas en la región para recibir orientación o asistencia.

La Cancillería dio a conocer los teléfonos de emergencia de las embajadas de México en la región:

Embajada en Irán (que opera temporalmente en Azerbaiyán): +98 912 122 4463 (número iraní), 00 994 50 647 4304 (número azerbaiyano)

Embajada en Azerbaiyán: 00 994 50 228 8636

Embajada en Israel: 054-316-6717

Embajada en Jordania: 0778 00 0494

Embajada en Qatar: 3363 4450

Embajada en Arabia Saudita: +966557539374

Embajada en Kuwait: +965 9401 6333

Embajada en EAU: 504 54 0273

Embajada en Líbano: 03 044 598

Oficina de Representación en Palestina: +972 54 447 0095

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