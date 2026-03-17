México tiene la menor tasa de desempleo de la OCDE y empleo formal rompe récord

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IMSS también reportó crecimiento de empleo formal. Foto: Cuartoscuro

México registró la menor tasa de desempleo entre los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), con 2.6% en enero de 2026, de acuerdo con datos del organismo internacional.

La presidenta Claudia Sheinbaum destacó que el indicador posiciona al país por encima de economías como Japón (2.7%) y Corea del Sur (3%), colocándolo como el miembro con menor nivel de desocupación laboral.

México lidera tasa de desempleo más baja entre países de la OCDE

De acuerdo con la OCDE, la tasa de desocupación de 2.6% coloca a México entre las economías con mejor desempeño en el mercado laboral, muy por debajo del promedio del organismo, que suele ubicarse entre 4% y 5%.

Durante su conferencia matutina, Sheinbaum afirmó que el indicador se mide con la misma metodología desde hace décadas, por lo que permite comparar la evolución del mercado laboral.

“Ya sé que van a decir que no todos son empleos formales, pero la tasa de desempleo se mide igual que siempre”, señaló la mandataria.

El nivel actual se mantiene dentro de un rango de 2.4% a 2.6%, uno de los más bajos registrados en el país desde 2001.

Empleo formal en el IMSS marca nuevo récord histórico

En paralelo, el empleo formal afiliado al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) alcanzó 22 millones 691 mil 750 puestos de trabajo al cierre de febrero de 2026, la cifra más alta para ese mes desde que existen registros.

Del total de empleos:

86.8% son permanentes

13.2% son eventuales

Tan solo en febrero se crearon 182 mil 778 nuevos puestos, el mayor aumento registrado para ese mes.

En lo que va de 2026, el país acumula 174 mil 674 empleos formales nuevos, de los cuales casi 75% son permanentes, lo que refleja que la mayor parte del crecimiento laboral se concentra en trabajos estables.

Sectores y salarios impulsan el crecimiento del empleo

El informe del IMSS señala que los sectores con mayor crecimiento anual del empleo formal son:

Transportes y comunicaciones (11.0%)

(11.0%) Comercio (3.9%)

(3.9%) Industria eléctrica (1.6%)

A nivel regional, Ciudad de México y el Estado de México registraron incrementos superiores a 4% en puestos afiliados.

Además, el salario base de cotización promedio alcanzó 664.1 pesos diarios, el nivel más alto registrado para cualquier mes, con un aumento anual de 7.2%.

Actualmente, más de 8.3 millones de personas también reciben servicios médicos del IMSS a través de esquemas como Seguro Facultativo, trabajadores independientes y plataformas digitales.

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