Abogados de criminales enviados a EE.UU. anuncian denuncia al CNSP por traición a la patria

Criminales fueron entregados a EE. UU. Foto: @TheJusticeDept

Representantes legales de presuntos narcotraficantes extraditados recientemente a Estados Unidos anunciaron que presentarán una denuncia por traición a la patria contra el Consejo Nacional de Seguridad Pública (CNSP), al considerar que el procedimiento no se apegó a las leyes.

En conferencia de prensa señalaron que en todo caso fue un destierro, debido a que había recursos de suspensión para cualquier extradición y se están violando sus derechos constitucionales.

Entre los afectados, señalaron, se encuentran Itiel Palacios García y Pablo Huerta Nuño; su representante legal, Yarey Sánchez Lagunas, sostuvo que el procedimiento vulneró derechos constitucionales.

“Ambas personas contaban con suspensiones en amparo, el cual prohibía expresamente… que ellos fueran extraditados. Aquí no podemos hablar de una extradición, se reitera. Estamos hablando de un destierro. Una pena inusitada prohibida por el artículo 22 constitucional”, Yarey Sánchez Lagunas, representante legal

La denuncia también incluye el caso de Juan Pedro Saldívar, alias el “Z-27”, quien fue considerado el tercero al mando del grupo criminal Los Zetas antes de su captura en 2013.

Su familiar, Vanesa Guzmán, confirmó que también se procederá legalmente contra el CNSP.

“Estoy aquí para comentarles que se está presentando una denuncia en contra del Consejo de Seguridad Nacional por los delitos de traición a la patria y coalición de servidores públicos”, Vanesa Guzmán, familiar de Juan Pedro Saldívar

Guzmán insistió que el envío de los criminales a Estados Unidos no era una extradición, ya que no existió un procedimiento legal.

“No puede ser extradición porque no había una petición formal, no se hizo ese procedimiento”, Vanesa Guzmán, familiar de Juan Pedro Saldívar

También descartaron que se trate de una expulsión administrativa, al subrayar que Juan Pedro Saldívar, al igual que otros enviados ante las autoridades estadounidenses, son ciudadanos mexicanos.

“No fue una expulsión. Porque tampoco encuadra esa situación jurídica debido a que él no es extranjero, éste es su país”, Vanesa Guzmán, familiar de Juan Pedro Saldívar

México ha hecho tres entregas masivas de delincuentes a Estados Unidos, enviando a más de 90 criminales que permanecían en cárceles mexicanas.

