Del Cártel del Noroeste, Beltrán Leyva y CJNG: los reos entregados a Estados Unidos

GENERANDO AUDIO...

García Harfuch confirmó el envio de 37 presos. Foto: X @OHarfuch

México envió a Estados Unidos a 37 presos que “representaban una amenaza real para la seguridad del país”. Entre los criminales destacan integrantes del Cártel de Noroeste, del cártel de los Beltrán Leyva y del Cártel Jalisco Nueva Generación, entre otros.

¿Quiénes son los reos trasladados a Estados Unidos desde el Altiplano?

En la lista de reos enviados a Estados Unidos por parte de las autoridades de México se encuentran los siguientes perfiles.

Ricardo González Sauceda, el “Ricky”

Ricardo González Sauceda es identificado como integrante del Cártel del Noroeste. Dentro de la organización criminal, el “Ricky” se desempeñaba como líder regional y sus operaciones se centraban en Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas.

El capo fue trasladado a San Antonio, Texas.

Pedro Inzunza Noriega, el “Señor de la Silla”

Pedro Inzunza Noriega es el papá de Pedro Inzunza Coronel, señalado como el segundo al mando del cártel de los Beltrán Leyva.

El “Señor de la silla” será presentado ante autoridades de San Diego, California.

Juan Pablo Bastidas Erenas, el “Payo Zurita”

Otro de los presos enviados a Estados Unidos es Juan Pablo Bastidas Erenas, más conocido como “Payo Zurita”, relacionado con el Cártel de los Beltrán Leyva.

El “Payo Zurita” es señalado como operador logístico de la organización del narcotráfico. Se sabe que durante su carrera criminal, colaboró con Fausto Isidro Meza Flores, más conocido como el“Chapo Isidro”. Bastidas Erenas también habría sido colaborador de Óscar Manuel Gastélum, el “Músico”.

El capo fue trasladado a San Diego, California, en donde tendrá que comparecer ante las autoridades.

Armando Gómez Núñez, el “Delta1”

En la lista de reos trasladados se encuentra, también Armando Gómez Núñez, el “Delta1”. El capo es identificado como líder de la fracción conocida como “Los Deltas”, perteneciente al Cártel Jalisco Nueva Generación.

El “Delta 1” fue trasladado a Dulles, Washington.

Daniel Alfredo Blanco Joo, el “Cubano”

Señalado como operador logístico del Cártel del Pacífico, Daniel Alfredo Blanco Joo también fue trasladado a Estados Unidos en esta nueva ola de envíos por parte del Gobierno de Claudia Sheinbaum.

Al “Cubano” se le señala como encargado del tráfico de drogas a territorio estadounidense y es considerado como uno de los objetivos prioritarios del FBI.

Daniel Alfredo Blanco Joo, el “Cubano” fue enviado a Houston, Texas.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.