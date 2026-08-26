Denuncian patrón de acoso laboral en puestos estratégicos del INE

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Extrabajadores del Instituto Nacional Electoral (INE) denuncian un presunto patrón de acoso y hostigamiento laboral que, aseguran, habría derivado en la salida de personal que ocupaba puestos estratégicos dentro del organismo.

Mónica Calles, abogada de extrabajadores del INE, señaló que se obliga a algunos trabajadores a renunciar a partir de un patrón de acoso u hostigamiento.

Denuncian hostigamiento dentro del INE

Uno de los casos es el de Valeria Hernández Reyes, exjefa del Centro Estatal de Consulta Electoral y Orientación Ciudadana del INE, quien hasta noviembre de 2025 estuvo encargada de salvaguardar el Padrón Electoral en la Junta Local Ejecutiva del organismo en Monterrey, Nuevo León.

De acuerdo con su testimonio, primero ofrecieron servicios sexuales con sus datos personales en redes sociales.

Después de denunciar estos hechos, fue separada de su cargo y enviada a trabajar desde casa, bajo el argumento de que representaba un riesgo para sus superiores.

Hernández Reyes también señaló que durante la aplicación de una medida cautelar detectó accesos indebidos al Padrón Electoral por parte de personal que permanecía dentro de la Junta Local.

“Durante mi medida cautelar esto se aprovechó para accesos indebidos al Padrón Electoral que realizó personal que estaba dentro de la junta local y de eso me di cuenta porque recibí un reporte donde me dijeron que había accesos y yo no estaba trabajando dentro de la oficina”.

Valeria Hernández Reyes sospecha que se trataba de una estrategia para vulnerar el padrón.

Advierten sobre accesos al Padrón Electoral

La exfuncionaria aseguró que, cuando presentó su denuncia, se habían realizado más de 10 mil oficios y consultas, mediante los cuales se habrían consultado los datos personales de más de 10 mil personas sin la cadena de custodia que debe prevalecer en el Instituto.

“A la fecha en la que denuncié llevaban más de 10 mil oficios, consultas, es decir que ya habían consultado los datos personales de 10 mil, más de 10 mil personas sin la cadena de custodia que debe de prevalecer en el instituto”.

La abogada Mónica Calles aseguró que el caso de Valeria no es aislado y advirtió sobre un esquema para hacerse de cargos clave dentro del INE.

“Información importante, puestos clave que son precisamente una causa por la cual son hostigados y son llevados a la renuncia, aislarlos de la institución y suponemos que para poner a perfiles leales”.

La abogada calificó la situación como un patrón sistemático que estaría ocurriendo a gran escala dentro del Instituto.

Señalan posibles intereses políticos

Mónica Calles también acusó a funcionarios con presuntos intereses políticos, entre ellos Andrea Gutiérrez Sánchez, secretaria particular en la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral.

La abogada señaló que Gutiérrez Sánchez tuvo un vínculo partidista con Redes Sociales Progresistas, partido que actualmente está extinto, y afirmó que tiene cercanía con Elba Esther Gordillo.

Uno TV solicitó entrevistas e información a la Coordinación Nacional de Comunicación Social del INE.

El organismo se limitó a informar, mediante un comunicado, que entre 2022 y 2025 se registraron 11 mil 671 bajas de personal en oficinas centrales, sin que esto pusiera en riesgo su “capacidad técnica, profesional y operativa”.

La mayoría de las bajas correspondió a personal de juntas locales y distritales en todo el país, como Valeria Hernández Reyes, quien dejó un puesto en el que se resguardan los datos personales de más de 100 millones de mexicanos.

Su caso se encuentra en el Tribunal Electoral, donde espera que se confirme que su despido fue injustificado.

Valeria tenía acceso al Padrón Electoral

Hernández Reyes señaló que a nivel nacional existen 32 personas con acceso al Padrón Electoral y a la Lista Nominal de manera federal, y que ella era una de ellas.

“A nivel nacional hay 32 personas que tenemos acceso al padrón electoral y a la lista nominal de manera federal y yo era una de ellas”.

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