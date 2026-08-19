“Organizar elecciones seguirá requiriendo recursos”: INE defiende solicitud de 47 mil mdp para 2027

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INE solicita 47 mil mdp. Foto: Cuartoscuro

El INE aprobó un anteproyecto de presupuesto por 47 mil 10 millones 663 mil 461 pesos para 2027, año en el que tendrá a su cargo cuatro procesos electorales, de acuerdo con el Consejo General del organismo.

La presidenta del INE, Guadalupe Taddei Zavala, señaló que cada peso solicitado responde a una responsabilidad concreta del Instituto y destacó que se trata de un ejercicio presupuestal atípico.

“Cada peso solicitado corresponde a una responsabilidad concreta para este instituto. Es un ejercicio presupuestal atípico; por primera vez el instituto incluye cuatro procesos electorales”.

INE prevé cuatro procesos electorales

Taddei explicó que el presupuesto contempla el proceso electoral federal de 2027, el concurrente con elecciones locales, además de trabajos relacionados con el proceso judicial de 2028 y las elecciones locales de 2028, que incluyen cuatro gubernaturas y comenzarán a prepararse desde 2027.

Del monto total solicitado, el 23% corresponde al financiamiento de partidos políticos y candidaturas independientes, con 10 mil 842 millones 653 mil 917 pesos.

El presupuesto se distribuye de la siguiente manera:

Operación ordinaria del INE: 14 mil 36 millones 192 mil 356 pesos, equivalente al 30%.

14 mil 36 millones 192 mil 356 pesos, equivalente al 30%. Procesos electorales: 17 mil 395 millones 695 mil 444 pesos, el 37%.

17 mil 395 millones 695 mil 444 pesos, el 37%. Partidos políticos y candidaturas independientes: 10 mil 842 millones 653 mil 917 pesos, el 23%.

10 mil 842 millones 653 mil 917 pesos, el 23%. Revocación de mandato y consulta popular: 4 mil 736 millones 121 mil 734 pesos, el 10%.

Organizar elecciones seguirá requiriendo recursos

El consejero electoral Martín Faz Mora sostuvo que el costo del instituto no debe asociarse únicamente con los salarios y prestaciones de su personal.

“Durante años se ha pretendido asociar el costo del INE con las remuneraciones y prestaciones de su personal; hoy se redujeron remuneraciones, se eliminaron prestaciones y aun así el presupuesto asciende a 31 mil 431.9 millones de pesos”. mencionó

Explicó que, aunque se han reducido remuneraciones y eliminado prestaciones, el presupuesto necesario para cumplir las obligaciones constitucionales del INE continúa siendo elevado.

“Mientras las obligaciones constitucionales del INE existan organizar elecciones seguirá requiriendo recursos”, afirmó.

La consejera Arturo Castillo Loza señaló que el presupuesto solicitado, incluido el monto precautorio, representa apenas 0.35% del Presupuesto de Egresos de la Federación.

Es decir, explicó, el organismo solicita alrededor de 35 centavos por cada 100 pesos que se gastan en el presupuesto federal.

INE aumenta presupuesto por más electores y casillas

El monto también considera el crecimiento del Listado Nominal, que pasaría de 98 a 102 millones de electores.

Además, las casillas previstas aumentarían de 170 mil a 176 mil, lo que implica mayores necesidades de organización y capacitación.

“No se puede pretender hacer elecciones íntegras, confiables, con menos dinero del que materialmente exige este desarrollo; la estructura fundamental con la que el instituto trabaja y la más clara a la hora de organizar las elecciones es la contratación de 50 mil capacitadores asistentes electorales”. Uuc-kib Espadas, Consejero del INE

Por su parte, la consejera Carla Humphrey Jordan votó en contra del anteproyecto. Señaló que, sin considerar prerrogativas ni el monto precautorio, el cálculo para 2027 representa un incremento de 60.42% respecto de 2021 y de 40.81% frente a 2024.

La propuesta de presupuesto fue remitida al Ejecutivo Federal y a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

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