Carla Humphrey critica falta de reglas para fiscalizar procesos hacia 2027

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Carla Humphrey. Foto: Cuartoscuro

Este jueves, a través de su cuenta de X, la consejera electoral Carla Humphrey cuestionó la decisión de la mayoría del Consejo General del INE de no contar con lineamientos para regular y fiscalizar los procesos políticos internos relacionados con las elecciones 2027. Asimismo, señaló que no estuvo de acuerdo con la determinación.

Humphrey recordó que, antes del proceso electoral de 2024, el INE emitió acuerdos para monitorear las actividades de los partidos políticos y los gastos de quienes aspiraban a una precandidatura. También estableció reglas sobre los mensajes que podían difundir, debido a que se trataba de procesos para cargos internos.

Por decisión de la mayoría del Consejo General, con la cual no estuve de acuerdo, el @INEMéxico no cuenta con los lineamientos que le permitan regular y fiscalizar los procesos políticos internos vinculados con las #Elecciones2027 🗳️



A unos días del arranque del Proceso… pic.twitter.com/NgTStpbC50 — Carla Humphrey (@C_Humphrey_J) August 21, 2026

Carla Humphrey pide reglas para fiscalizar procesos políticos internos

La consejera explicó que, tras diversas quejas relacionadas con aquellas actividades, el Tribunal Electoral ordenó al INE emitir lineamientos para los llamados procesos políticos. Esto, permitió reforzar las reglas para vigilar el cumplimiento de la ley.

Actualmente, según lo comentado, algunas consejerías han insistido en establecer nuevos lineamientos para fiscalizar las actividades que ya se realizan dentro de los procesos políticos internos rumbo a las elecciones 2027.

El objetivo, según Humphrey, sería monitorear qué hacen los actores políticos, conocer el origen de sus ingresos, solicitar informes y revisar en qué gastan los recursos.

¿Qué le corresponde vigilar al INE rumbo a las Elecciones 2027?

A su vez, Humphrey aclaró que determinar si una actividad constituye un acto anticipado de precampaña para gubernaturas, diputaciones locales, presidencias municipales u otros cargos locales corresponde exclusivamente a las autoridades electorales locales.

En cambio, el INE puede determinar si existe un acto de precampaña cuando se trata de personas que busquen una candidatura o precandidatura para diputaciones federales, cargos que también estarán en juego en 2027.

Humphrey lamenta decisión de la mayoría del Consejo General

Por último, Carla Humphrey lamentó que la mayoría de las consejerías del Consejo General del INE rechazara contar con estos lineamientos. Sostuvo que el instituto tiene la facultad exclusiva de fiscalizar lo que ocurre, revisar de dónde provienen los ingresos, solicitar informes y conocer los gastos.

Esto, explicó, es independiente de que las autoridades electorales locales determinen posteriormente si se trata de un gasto anticipado o de un gasto ordinario.

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