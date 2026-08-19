Renuncia de Mónica Soto genera inquietud en el INE; consideran que impactaría elecciones de 2027

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Magistrada renunció antes de elecciones de 2027. Foto: Cuartoscuro

Integrantes del Consejo General del INE expresaron preocupación por la renuncia de Mónica Soto Fregoso a la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), al considerar que su salida podría afectar el funcionamiento de uno de los órganos clave para el proceso electoral de 2027.

La magistrada presentó su renuncia al Senado y dejará el cargo el próximo 31 de agosto, apenas unos días antes de que inicie formalmente el proceso electoral federal, previsto para el 10 de septiembre.

Piden que los órganos electorales estén completos

El consejero electoral Martín Faz Mora señaló que, aunque desconoce las razones que motivaron la decisión de Soto, considera importante que las instituciones electorales operen con todos sus integrantes durante los procesos comiciales.

“Yo creo que todos los órganos electorales deben estar debidamente integrados para el proceso electoral”, afirmó.

Faz recordó además que este tipo de cargos sólo pueden dejarse por causas consideradas graves.

El Tribunal puede seguir operando

Por su parte, la consejera Carla Humphrey explicó que la Sala Superior cuenta con mecanismos para resolver posibles empates, por lo que el Tribunal puede continuar funcionando aun con una integración incompleta.

“La Sala tiene posibilidades de resolver empates de votación porque quien ocupa la presidencia tiene voto de calidad y por tanto pueden seguir funcionando”, señaló.

La consejera agregó que existen antecedentes de periodos en los que algunos magistrados se ausentan temporalmente y el órgano jurisdiccional continúa sesionando.

Pero no es el escenario ideal

A pesar de ello, los consejeros reconocieron que trabajar con una magistratura vacante no es la situación más conveniente para una institución encargada de resolver controversias electorales.

Martín Faz advirtió que el uso constante del voto de calidad concentraría decisiones relevantes en una sola persona.

“Un voto de calidad conduce a que la decisión final quede solamente en una persona; justo para eso son los órganos colegiados”, sostuvo.

La salida de Mónica Soto ocurre a menos de un mes del arranque formal del proceso electoral federal de 2027, en el que se renovará la Cámara de Diputados, gubernaturas de 17 estados, 31 congresos locales y cargos del Poder Judicial.

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