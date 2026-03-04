Desconexión digital avanza en el Congreso: empleados podrían dejar de responder mensajes fuera de horario

GENERANDO AUDIO...

La iniciativa para garantizar el derecho a la desconexión digital en México avanzó en el Congreso: se aprobó por unanimidad en la Cámara de Diputados, aunque todavía no entra en vigor. La propuesta busca modificar la Ley Federal del Trabajo (LFT) para que las personas trabajadoras puedan “desconectarse” fuera de su horario laboral, sin la obligación de responder mensajes o realizar tareas digitales desde casa sin recibir sanciones y además para evitar el síndrome de desgaste profesional o burnout.

El proyecto fue presentado por el diputado Eduardo Gaona, de Movimiento Ciudadano, y propone reformar y adicionar diversas disposiciones a la LFT para que la desconexión digital esté clara en la ley y no se sujete a la discreción de los empleadores.

¿Qué propone la reforma?

De aprobarse en todas sus etapas, se añadiría un artículo 68 Bis para establecer que las personas trabajadoras tendrán derecho a la desconexión laboral digital al terminar su jornada, así como durante vacaciones y licencias.

Además:

No podrían ser sancionadas por no responder comunicaciones fuera de horario

El tiempo adicional laborado tendría que pagarse como horas extra

Se reforzarían obligaciones patronales en materia de teletrabajo

WhatsApp después del trabajo: ¿se acabó?

En términos prácticos, la reforma busca poner un alto a prácticas como enviar mensajes de WhatsApp, correos electrónicos o realizar llamadas laborales fuera del horario pactado.

Actualmente, el artículo 330-E de la LFT ya contempla la obligación de respetar la desconexión en la modalidad de teletrabajo; sin embargo, la iniciativa argumenta que el reconocimiento sigue siendo limitado y requiere mayor claridad y alcance general.

Especialistas en derecho laboral han advertido que, incluso si el trabajador no responde, el simple hecho de recibir mensajes fuera de horario puede generar estrés y afectar su salud mental, un punto que la iniciativa retoma en su exposición de motivos.

Jornada laboral en México

De acuerdo con la LFT, la jornada laboral en México se divide en:

Diurna: 8 horas (entre 06:00 y 20:00 horas)

8 horas (entre 06:00 y 20:00 horas) Nocturna: 7 horas (entre 20:00 y 06:00 horas)

7 horas (entre 20:00 y 06:00 horas) Mixta: 7 horas y media como máximo

La reforma no modifica la duración de la jornada, pero sí busca que el tiempo fuera de ella sea verdaderamente respetado.

Aún no es ley

Aunque la Cámara de Diputados dio luz verde al proyecto en una primera etapa, el proceso legislativo aún no concluye. Para que entre en vigor, debe cumplir con todo el trámite parlamentario y publicarse en el Diario Oficial de la Federación.

De concretarse, México se alinearía con estándares internacionales de Europa y América en materia de desconexión digital y conciliación con la vida laboral y personal.

Hace un año, en el Congreso de la CDMX también se presentó una iniciativa al respecto, así te lo informamos en Unotv.com:

