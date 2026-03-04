“Método del lápiz”, la técnica que ayuda a salvar cultivos ante la falta de agua en México

GENERANDO AUDIO...

Conagua promueve el uso de riego focalizado. Foto: Cuartoscuro.

El “método del lápiz” es una técnica de captación o conducción de agua utilizada para ahorrar el recurso hídrico. A través del uso de pequeñas tuberías colocadas en el suelo, se han podido salvar cosechas en tiempos de sequía.

Se trata de una práctica cuyo nombre comenzaron a usar de forma coloquial los agricultores, quienes la llevaron a la práctica en casos de sequía.

De forma específica, el “método del lápiz” se identifica en la industria agroalimentaria como una técnica de “riego localizado”, la cual consiste en el uso controlado y directo de agua en las raíces de cultivos, suministrando pequeñas cantidades, de acuerdo con especialistas del Servicio Regional de Investigación y Desarrollo Agroalimentario (Serida) de España.

Autoridades priorizan el uso de técnicas de riego focalizado

Desde el 2012, las autoridades mexicanas han contemplado el uso de técnicas de riego localizado, entre las que puede figurar el “método del lápiz”, como estrategias contra la falta de agua.

La Comisión Nacional del Agua (Conagua) indicó en su Programa Hídrico Regional Visión 2030 que, para cerrar la brecha hídrica, se requerían las siguientes medidas:

Mejorar eficiencias en el uso del agua

Técnicas de riego localizado

Riego por aspersión

Riego en tiempo real

Además, en un comunicado, la dependencia indicó que la tecnificación del riego permite “utilizar de manera más eficiente el agua en el campo, para que los agricultores puedan producir más con menos recursos hídricos.”

El uso de estas técnicas que el consumo de agua se reduzca entre un 30% y 70%, en comparación con sistemas tradicionales, destacó.

La mayor eficiencia en el uso y aplicación del agua y fertilizantes “aumenta la producción y mejora la calidad de los productos”.

“Método del lápiz” ayuda a agricultores de Chihuahua

Durante el 2025, agricultores del Valle de Zaragoza, en Chihuahua, usaron el “método del lápiz” para salvar alrededor de 200 hectáreas de sandía, afectadas por sequías.

El Sol del Parral documentó que campesinos aprovecharon el agua del subsuelo, al notar que perderían su cosecha por la falta de agua.

Al optar por esta técnica de riego focalizado, los agricultores salvaron el 90% de la cosecha de sandía, explicó el titular de la Secretaría de Desarrollo Rural del Ayuntamiento, Manuel Omar Lachica.

“El pronóstico era que no se iba a levantar nada, y logramos salvar el 90% de las cosechas gracias a que muchos productores adaptaron su sistema y colocaron el lápiz más pegado al río”, dijo al Sol del Parral.

