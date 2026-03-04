Fuerza Aérea Mexicana realizará ejercicios de vigilancia en Mérida rumbo al Mundial 2026

GENERANDO AUDIO...

Fuerza Aérea Mexicana con ejercicios de vigilancia. Foto: Cuartoscuro / Ilustrativa

En el marco de los preparativos para la Copa Mundial FIFA 2026, la Fuerza Aérea Mexicana anunció que llevará a cabo ejercicios de vigilancia aérea en Mérida, Yucatán, como parte de la aplicación de la Ley de Protección del Espacio Aéreo Mexicano.

A través de sus redes sociales oficiales, la institución detalló que estas acciones forman parte del reforzamiento de la seguridad y la soberanía del espacio aéreo nacional en vísperas del evento mundialista, que tendrá a México como una de las sedes junto a Estados Unidos y Canadá.

“En el marco de los preparativos para la Copa Mundial FIFA 2026, la #FuerzaAéreaMx llevará a cabo ejercicios de vigilancia aérea como parte de la aplicación de la Ley de Protección del Espacio Aéreo Mexicano en Mérida, Yuc. Con estas acciones, continuamos reforzando la seguridad y la soberanía de nuestro espacio aéreo nacional en vísperas del evento mundialista”, publicó la dependencia.

Si bien no se detallaron fechas específicas ni la duración de los operativos, los ejercicios de vigilancia aérea suelen contemplar patrullajes, monitoreo del tránsito aéreo y prácticas de reacción ante posibles amenazas o incursiones no autorizadas.

Estas acciones se enmarcan en la estrategia federal para blindar distintos puntos del país ante la celebración del Mundial de 2026, considerado uno de los eventos deportivos más importantes a nivel global y que atraerá a millones de visitantes.

Refuerzo de seguridad rumbo al Mundial

La implementación de la Ley de Protección del Espacio Aéreo Mexicano tiene como objetivo fortalecer la coordinación entre las autoridades civiles y militares para detectar, identificar y, en su caso, neutralizar riesgos en el espacio aéreo nacional.

En el caso de Mérida, capital de Yucatán, los ejercicios forman parte de las labores preventivas en la región sureste del país, donde se busca garantizar condiciones de seguridad óptimas durante el desarrollo del torneo.

México será sede de varios encuentros del Mundial 2026, incluidos partidos en ciudades como Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey. Ante ello, las autoridades federales han intensificado los trabajos de infraestructura, logística y seguridad en distintos frentes.

Por su parte, el titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Juan Ramón de la Fuente, afirmó que México está preparado para recibir a los aficionados del balompié que arriben a nuestro país.

Durante la ceremonia de bienvenida del trofeo de la Copa Mundial de Futbol 2026, el pasado viernes 27 de febrero, el canciller destacó que existe “plena confianza, seguridad y tranquilidad”.

“México está preparado y listo para recibir a todas y todos los que vendrán a ser parte de esta fiesta con plena confianza, seguridad y tranquilidad”, afirmó Juan Ramón de la Fuente.

El mensaje se da luego de la ola de violencia desatada tras la muerte de Nemesio Oseguera Cervantes, el “Mencho”, quien fuera el líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Previo al mensaje del canciller, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo también enfatizó que los turistas llegarán a un lugar “seguro y tranquilo”.

“Va a ser un muy buen Mundial, tenemos la certeza de que se va a llevar con seguridad, todos los equipos del mundo pueden estar seguros de que en México serán recibidos con los brazos abiertos y a todos los turistas del mundo que vienen a México pueden tener la certeza que llegan a un lugar seguro, tranquilo, y que van a pasar el mejor momento de su vida”, Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta de México

