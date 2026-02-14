SEP rechaza desalojo de Arriaga; sólo habrá un cambio de plaza

GENERANDO AUDIO...

La Secretaría de Educación Pública (SEP), a través de un comunicado, negó que haya ocurrido un desalojo en sus instalaciones y sostuvo que lo realizado fue una diligencia administrativa para notificar un cambio en la naturaleza de una plaza.

En contraste, Max Arriaga, hasta ahora titular de la Dirección General de Materiales Educativos, afirmó que fue objeto de un “intento de despido ilegal” y acusó a la institución de cometer un “atropello”.

En un comunicado, la dependencia señaló que “no ha ocurrido ningún desalojo por parte de las autoridades hacia funcionario alguno de esta Secretaría”, y precisó que la Unidad de Asuntos Jurídicos y el Órgano Interno de Control realizaron una diligencia para notificar al titular de Materiales Educativos que la plaza “tendrá un cambio de naturaleza, a partir del 15 de febrero, a la modalidad de libre designación”.

La SEP agregó que, “en consecuencia, dicha Dirección General queda a disposición de la Secretaría para realizar un nuevo nombramiento a partir del 16 de febrero de 2026”, y reiteró que el procedimiento “es de carácter administrativo y se realiza con estricto apego a la normatividad aplicable”.

“No importa si la institución intentó despedirme de manera ilegal”

En conferencia de prensa, Arriaga leyó un posicionamiento en donde enmarcó el hecho como un agravio a la política educativa vigente.

“En este 13 de febrero, día trágico para la nueva escuela mexicana y sus libros de texto gratuitos, y no me refiero a mi situación laboral”, expresó.

Sobre lo ocurrido en las instalaciones de la dependencia, afirmó: “No importa si la institución intentó despedirme de manera ilegal sin entregar algún oficio o avisarme con tiempo o justificar alguna supuesta pérdida de confianza. Tampoco importa que en un salón repleto de funcionarios públicos entendemos testigos del atropello ante este intento de despido ilegal. Ninguno quiso decir su nombre ni su cargo”.

Y añadió que, a su juicio, el caso trasciende su situación personal: “Los he convocado aquí porque es importante dejar constancia en este 13 de febrero que el proyecto de nación de los libros de texto gratuitos y de la nueva escuela mexicana sufre un atentado más. Hoy las contradicciones son más evidentes”.

Dice que se negó a modificar los libros de texto

El funcionario sostuvo que la Dirección General de Materiales Educativos ha defendido los contenidos de los libros de texto gratuitos frente a distintos actores.

“Como todo México conoce, esta dirección ha defendido el proyecto de los libros de texto gratuitos y de la nueva escuela mexicana frente a los poderes fácticos como lo son Grupo SM, Castillo, Trillas, Santillana, Grupo Prisa, el PRI, el PAN, la Coparmex, Televisión Azteca, el Reforma, El Universal, el Episcopado, etcétera, etcétera, etcétera”, dijo ante la prensa nacional.

En ese contexto, aseguró que recibió oficios para realizar cambios en los materiales. “Algunos dirán, ¿pero qué no dijeron ayer en el banderazo para la entrega de los libros que ellos sean, cito, estas antorchas del pensamiento que alumbra el presente y el porvenir de México? Sí, eso se dijo. Pero al mismo tiempo se enviaron estos oficios que les entrego, estos oficios donde nos piden modificar los libros y nosotros resistimos”.

Y añadió: “Categóricamente, señalamos, no, no traicionaremos a la Cuarta Transformación, no vamos a modificar los libros de texto gratuitos”.

“Convocar a la refundación de la Secretaría”

En su mensaje, Arriaga extendió sus críticas a la institución y llamó a una reorganización de fondo. “Esta corrupta institución se regodea al pronunciar humanismo mexicano, pero al mismo tiempo utiliza la fuerza pública para amedrentar a aquellos que piensan distinto”.

También convocó abiertamente a una transformación interna: “Por eso aprovecho este día y el espacio que ustedes me brindan para convocar a la refundación de la Secretaría de Educación Pública. Compañeros, Magisterio Insurgente Nacional, formemos un poder popular de tal magnitud para que no quede una sola piedra de esta institución y regresemos a los orígenes, a los valores con los cuales se creó la Secretaría de Educación Pública”.

Y cerró su posicionamiento con un llamado: “Refundémosla. No permitan que las mismas direcciones, las mismas secretarías, el mismo nepotismo, el mismo amiguismo siga instalando en esta corrupta institución”.

Por lo que pidió que se generara un movimiento que cimbrara esta institución y que dé origen a una nueva Secretaría de Educación Pública con una nueva organización y con nuevos funcionarios con valores que no se vendan ante “el Ego, ni ante la Coca-Cola, ni a Google, ni a Amazon”.

