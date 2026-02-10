Sheinbaum promete transparentar cifras de desaparecidos; responde a México Evalúa

GENERANDO AUDIO...

Sheinbaum promete transparentar cifras de desaparecidos. Foto: Cuartoscuro

La presidenta Claudia Sheinbaum reaccionó al informe de México Evalúa sobre personas desaparecidas en nuestro país, que reporta un incremento de más del 200% en una década, y aseguró que el estudio se basa en una plataforma con deficiencias, por lo que su Gobierno transparentará las cifras oficiales durante febrero.

Sheinbaum cuestiona metodología de México Evalúa

La mandataria señaló que el análisis de México Evalúa utiliza datos de una plataforma que presenta problemas, lo que, dijo, puede distorsionar la lectura del fenómeno. Aclaró que el objetivo del Gobierno federal no es ocultar información, sino medir en su justa dimensión la problemática de la desaparición de personas.

“Basan sus datos en la plataforma, entonces, por eso les digo que esa plataforma tiene muchos problemas y, obviamente, no, nuestro objetivo no es ni esconder ni cerrar. Queremos transparencia absolutamente en todo esto. Este fenómeno de la desaparición a todos debe preocuparnos, pero hay que medir las cosas en su justo término. Entonces, por eso es el trabajo que hemos venido realizando, y también todos los protocolos de búsqueda que se hacen a partir de una denuncia completa”, Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta de México

La presidenta reiteró que en febrero se presentará un desglose detallado de los registros de desaparecidos, con información que actualmente no es visible en la plataforma pública. El objetivo, dijo, es ofrecer mayor claridad sobre el estatus real de cada caso.

“Lo que vamos a presentar es cuántos de los registros están en esa condición, cuántos de los registros tienen información completa, cuántos de esos registros que tienen información completa tienen carpetas de investigación y cuántos de esos registros ya se encontraron a las personas. Porque en la plataforma no viene cuántas personas se han encontrado a partir del registro completo que viene ahí, entonces toda esa información la vamos a presentar”, Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta de México

