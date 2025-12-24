GENERANDO AUDIO...

Foto: Cuartoscuro

Entre el 15 y el 21 de diciembre de 2025 se registraron 253 personas desaparecidas en México, de acuerdo con los datos disponibles del Registro Nacional de Personas Desaparecidas. Del total semanal, 144 fueron hombres y 109 mujeres.

Por entidad federativa, Nuevo León encabezó la lista con 51 reportes, seguido de Puebla, con 33 casos. Estas dos entidades concentraron una parte significativa de las desapariciones registradas en esa semana específica.

El desglose por edad muestra que el grupo con mayor número de reportes fue el de 15 a 19 años. En ese rango se contabilizaron 54 mujeres y 38 hombres desaparecidos.

En segundo lugar se ubicó el grupo de 10 a 14 años, con 26 mujeres y 8 hombres. Y el tercer rango con más registros fue el de 20 a 24 años, donde se reportaron 24 hombres y 6 mujeres desaparecidos.

Tendencia durante diciembre

La información de las semanas previas de diciembre permite observar el comportamiento de los registros a lo largo del mes.

Del 1 al 7 de diciembre, se reportaron 187 desapariciones, de las cuales 128 personas continuaban sin ser localizadas, lo que representó 68.45% del total semanal. En ese periodo, 99 eran hombres y 88 mujeres.

Una semana después, del 7 al 14 de diciembre, la cifra aumentó a 284 personas desaparecidas. De ellas, 195 seguían sin ser ubicadas y una fue localizada sin vida. El incremento entre ambas semanas fue de 97 reportes.

En cuanto a la distribución por estados durante esas semanas, la Ciudad de México encabezó la primera con 49 casos. En la segunda semana, el mayor número de reportes se concentró en:

Acumulado del sexenio

Las cifras semanales se integran al acumulado del actual Gobierno federal. Del 30 de septiembre de 2024 al 21 de diciembre de 2025, se han registrado 42 mil 805 personas desaparecidas en total.

El desglose por sexo es el siguiente:

27,033 hombres

15,758 mujeres

14 personas con sexo indeterminado

Los estados con más reportes

En el mismo periodo, los 10 estados con mayor número de personas desaparecidas concentran 28,987 casos. El listado es encabezado por:

Estado de México: 7,235

Nuevo León: 3,902

Ciudad de México: 3,871

Guanajuato: 2,699

Puebla: 2,482

Sonora: 2,177

Sinaloa: 1,979

Michoacán: 1,570

Hidalgo: 1,539

Chiapas: 1,533

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.