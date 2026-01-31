INE reporta más de 118 mil desaparecidos; alerta por aumento

GENERANDO AUDIO...

Foto: Cuartoscuro

El Instituto Nacional Electoral (INE) informó que en México hay 118 mil 962 personas desaparecidas o no localizadas hasta enero de 2026, lo que representa un aumento de 24 mil 32 casos respecto a junio de 2023, cuando se registraban 94 mil 930, de acuerdo con datos oficiales presentados durante un informe del organismo electoral.

La consejera electoral Carla Humphrey, presidenta de la Comisión del Registro Federal de Electores, explicó que el crecimiento refleja la permanencia del problema y la necesidad de reforzar los trabajos de búsqueda e identificación en el país.

Aumentan desapariciones en México, alerta el INE

Durante la presentación del décimo informe sobre convenios de colaboración para la identificación y localización de personas desaparecidas, Humphrey detalló que el incremento se registró en un periodo aproximado de año y medio.

“A la fecha de corte de este informe de 2026, la cifra alcanzó 118 mil 962 personas, este incremento además de 24 mil casos en apenas año y medio refleja no sólo la persistencia del fenómeno sino también la urgencia de fortalecer los mecanismos de búsqueda e identificación”, señaló.

Los datos fueron expuestos como parte del seguimiento a los acuerdos entre el INE y autoridades encargadas de la búsqueda de personas, con el objetivo de utilizar registros electorales para apoyar en tareas de localización.

INE reporta avances en identificación de desaparecidos

La consejera también informó que, como resultado de estas acciones, se han registrado avances en la identificación de personas reportadas como desaparecidas.

“Al 26 de enero de este año podemos afirmar que se han recibido más de 102 mil solicitudes de identificación, de las cuáles más de un tercio ha arrojado registros aplicables”, indicó.

Añadió que “se han confirmado más de 21 mil identidades mediante dictamen pericial, en materia de localización se han atendido más de 441 mil solicitudes con una efectividad superior al 54%”.

El informe del INE forma parte de los trabajos de coordinación con instituciones de seguridad y procuración de justicia para mejorar la localización de personas desaparecidas en México. Las autoridades señalaron que los convenios de colaboración continúan vigentes y serán reforzados para ampliar los resultados.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.