El Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores (Inapam) confirmó que durante 2026 continuarán los descuentos económicos dirigidos a adultos mayores, con el objetivo de reducir gastos básicos y apoyar la economía familiar.

Estos beneficios aplican en pagos que se realizan cada año y que suelen representar un gasto importante para este sector de la población.

¿Qué descuentos pueden obtener los adultos mayores?

De acuerdo con la información oficial, los principales beneficios son:

Descuento de hasta 50% en el impuesto predial

Descuento de hasta 50% en el servicio de agua potable

El porcentaje exacto puede variar según el estado o municipio donde viva la persona beneficiaria.

Estos apoyos permiten que el dinero ahorrado se use para otras necesidades como alimentos, medicinas, atención médica o vivienda.

¿Qué se necesita para acceder a los descuentos del Inapam?

Para obtener estos beneficios es necesario cumplir con un requisito principal:

Contar con la credencial vigente del Inapam

Esta credencial:

Es gratuita

Se puede tramitar a partir de los 60 años

Debe tener datos correctos y estar actualizada

¿Se necesita hacer algún trámite adicional?

El descuento se aplica de forma directa, siempre que la persona presente su credencial del Inapam vigente al momento de realizar el pago. Únicamente en caso de que la credencial esté vencida o tenga errores, el beneficio puede no aplicarse, por lo que se recomienda revisar su vigencia con anticipación.

El Inapam recomienda a las personas adultas mayores informarse en su municipio sobre los convenios vigentes, ya que los descuentos pueden cambiar según la entidad.

