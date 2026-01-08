Revisa en minutos si tu crédito Infonavit ya debe menos o fue condonado

GENERANDO AUDIO...

Las multas, pagos y deudas hipotecarias pueden extenderse durante años sin que el saldo disminuya, sobre todo en créditos que crecieron con actualizaciones anuales. Por ello, el Infonavit habilitó un servicio en línea para que las personas acreditadas revisen si su crédito ya fue reducido, reestructurado o incluso liquidado, como parte del Programa Infonavit Solución Integral.

El objetivo es que las y los trabajadores conozcan en minutos si su deuda cambió y eviten seguir pagando sólo intereses sin que baje el monto total.

Infonavit concluyó revisión de 4.9 millones de créditos

De acuerdo con el director general del Infonavit, Octavio Romero Oropeza, el pasado 2 de diciembre de 2025 concluyó la revisión de 4.9 millones de créditos que habían sido catalogados como impagables, tras instrucciones de la presidenta Claudia Sheinbaum.

Los acreditados beneficiados ya pueden consultar las nuevas condiciones de su financiamiento a través del portal oficial del Instituto.

¿Cómo consultar si tu crédito Infonavit fue beneficiado?

Para revisar si tu crédito tuvo algún ajuste, el Infonavit puso en operación la página:

infonavit.org.mx/solucionintegral

Sólo necesitas contar con:

Nombre completo del acreditado

Número de Seguridad Social (NSS)

Número de crédito

La consulta es gratuita y personal, sin intermediarios.

¿Qué beneficios pueden aplicar a tu crédito?

Los apoyos otorgados varían según el tipo de financiamiento y la situación del crédito, entre ellos:

Reducción del saldo total , en algunos casos hasta la liquidación

, en algunos casos hasta la liquidación Disminución de la tasa de interés

Mensualidad fija

En créditos vigentes con relación laboral, la aportación patronal se abona directo a capital, lo que permite pagar más rápido

El Infonavit detalló que, del total de créditos revisados:

238 mil fueron liquidados

fueron liquidados 1 millón 258 mil se reestructuraron con reducción de saldo

se reestructuraron con reducción de saldo 3 millones 360 mil recibieron otros beneficios

Atención directa y sin intermediarios

El Instituto reiteró que todos los trámites son gratuitos y pidió a las personas acreditadas no recurrir a “coyotes”. Para orientación adicional, se puede acudir al Centro de Servicio Infonavit (CESI) más cercano, o llamar a Infonatel 800 008 3900.

