Gobierno reporta disminución de homicidios. Foto UnoTV

La tasa de homicidios en México cayó en 2025 a su nivel más bajo en los últimos 10 años, de acuerdo con cifras presentadas por el Gobierno federal. El índice de homicidio doloso por cada 100 mil habitantes se ubicó en 17.5, el nivel más bajo desde 2015, cuando se registró una tasa de 17, según el reporte de la Secretaría de Seguridad presentado durante la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum.

El informe oficial también destacó una reducción en el promedio diario de homicidios, particularmente hacia el cierre de 2025. De acuerdo con los datos gubernamentales, el promedio nacional pasó de 86.9 homicidios diarios en septiembre de 2024 a 52.4 homicidios diarios hasta diciembre de 2025, lo que representa una disminución de 40%.

En términos mensuales, el promedio diario de homicidios en diciembre de 2025 fue de 52.4 casos, lo que significó una baja de 28.5% en comparación con diciembre de 2024, cuando se registraron 73.3 homicidios diarios a nivel nacional.

Durante la presentación del reporte, la presidenta Claudia Sheinbaum señaló que la reducción equivale a 34 homicidios diarios menos respecto a los niveles observados al cierre del sexenio anterior y que se trata del promedio más bajo desde 2016, de acuerdo con cifras oficiales.

Reducción de homicidios en estados con alta incidencia

La secretaria ejecutiva del Sistema Nacional de Seguridad Pública, Marcela Figueroa, explicó que la reducción en los homicidios se concentra principalmente en entidades que históricamente han registrado altos niveles de violencia vinculada al crimen organizado. Entre los estados mencionados se encuentran:

Guanajuato

Sinaloa

Baja California

De acuerdo con la información presentada, la disminución en estas entidades impactó de manera directa en el comportamiento nacional del homicidio doloso durante 2025.

Contraste entre cifras oficiales y estudios independientes

Las cifras presentadas por el Gobierno federal contrastan con estimaciones de estudios independientes. De acuerdo con un análisis de TResearch, el promedio diario de homicidios en México, hasta diciembre de 2025, se ubica en 70 asesinatos diarios.

Esta cifra difiere de la estimación gubernamental de 54.4 homicidios diarios y coloca el promedio nacional apenas un homicidio por debajo del registrado durante el sexenio del expresidente Enrique Peña Nieto, cuando el promedio fue de 71 homicidios diarios, según el mismo estudio.

El contraste entre ambos datos refleja diferencias metodológicas en la medición del homicidio doloso y en los periodos de comparación utilizados por las distintas fuentes.

Cifras acumuladas del actual sexenio

Más allá del comportamiento reciente del promedio diario, los datos acumulados muestran la magnitud del fenómeno a nivel nacional. En lo que va del sexenio de la presidenta Claudia Sheinbaum se contabilizan aproximadamente 31 mil 872 homicidios, de acuerdo con el estudio citado.

Esta cifra se presenta en un contexto de reducción reportada en los indicadores oficiales más recientes, pero también de discrepancias con estimaciones independientes sobre el nivel real del promedio diario de homicidios.

Extorsión, único delito de alto impacto con aumento

En contraste con la reducción de homicidios, el delito de extorsión en México registró un incremento durante 2025. Según el informe gubernamental, este delito aumentó 2.3% respecto a 2024 y fue el único de los delitos de alto impacto en reportar un alza.

Este grupo incluye:

Secuestro

Feminicidio

Robo con violencia

De acuerdo con el Gobierno federal, ninguno de estos delitos presentó incrementos durante el mismo periodo.

Objetivos de seguridad para 2026

La presidenta Claudia Sheinbaum señaló que uno de los objetivos prioritarios para 2026 es reducir de manera significativa el delito de extorsión. Para ello, adelantó que se buscará impulsar cambios legales que permitan mejorar la persecución y sanción de este delito.

En México, grupos criminales han extendido sus actividades a la extorsión de empresarios, agricultores y comerciantes. En diversos casos, productores y comerciantes de alimentos son obligados a pagar cuotas para poder continuar con sus actividades económicas.