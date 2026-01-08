Estrategia Atención a las Causas supera los 3 millones de beneficiarios

GENERANDO AUDIO...

Más de 3 millones de personas beneficiadas en Atención a las Causas. Foto: Uno Tv

Con el Eje de Atención a las Causas que Generan la Violencia, los tres órdenes de Gobierno han brindado más de 4.8 millones de atenciones, en beneficio de 3.1 millones de personas, en 12 entidades federativas del país, informó el Gobierno de México.

Durante la Conferencia del Pueblo de la presidenta Claudia Sheinbaum, la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, dio a conocer los avances de la estrategia, al señalar que desde noviembre de 2024 se ha intervenido en 61 municipios prioritarios.

Avances de la estrategia Atención a las Causas

La titular de la Secretaría de Gobernación detalló que, como parte de la estrategia, se ha realizado un trabajo territorial enfocado en la prevención de la violencia y el fortalecimiento del tejido social.

“Hemos tocado la puerta de 279 mil 939 hogares y se han realizado, en total, 409 Ferias de Paz, y conformado 344 Comités de Paz, con la participación de vecinas y vecinos; además, se han recuperado 308 espacios públicos y se han llevado a cabo 7 mil 05 Jornadas por la Paz”, señaló la titular de la Secretaría de Gobierno.

Atenciones en municipios prioritarios del país

En Tijuana, Baja California, se brindaron 126 mil 729 atenciones mediante visitas a hogares; se realizaron 30 Ferias de Paz, se conformaron 21 Comités de Paz y un Consejo de Paz y Justicia Cívica, además de recuperar 54 espacios públicos.

En Chiapas, la estrategia se implementó en los municipios de Amatenango de la Frontera, Chenalhó, Chicomuselo, Frontera Comalapa, La Trinitaria, Pantelhó, San Cristóbal de las Casas y Tila, donde se otorgaron 120 mil 909 atenciones.

Para Ciudad Juárez, Chihuahua, se reportaron 136 mil atenciones, además de la realización de Ferias de Paz, la conformación de Comités de Paz y la recuperación de espacios públicos.

En Colima y Manzanillo, se brindaron más de 22 mil atenciones, mientras que en el Estado de México se intervinieron los municipios de Amecameca, Atenco, Chimalhuacán, Chalco, Ecatepec, Ixtapaluca, Nezahualcóyotl, San Vicente Chicoloapan, Texcoco y Valle de Chalco Solidaridad, con un total de 317 mil 351 atenciones.

Acciones en Guanajuato, Jalisco y Michoacán

En Guanajuato, los municipios de Celaya, León y Salamanca registraron en conjunto 463 mil atenciones.

En Jalisco, se brindaron 65 mil 818 atenciones, mientras que en Michoacán se trabajó en 22 municipios de la región P’urhépecha, además de Uruapan, Ario de Rosales, Cuitzeo y Juárez, donde se otorgaron 118 mil atenciones.

En Cajeme, Sonora, se realizaron Ferias de Paz y se conformaron Comités de Paz, en coordinación con el Gobierno municipal.

En Tabasco, la estrategia se aplicó en Comalcalco, Centro, Huimanguillo y Nacajuca, con 219 mil atenciones.

Proyectos comunitarios y actividades culturales

Rosa Icela Rodríguez informó que, en colaboración con la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, se impulsaron 14 proyectos para la construcción de centros de desarrollo comunitario, canchas y parques en municipios prioritarios como Ciudad Juárez, Celaya, León, Salamanca y Cajeme.

Asimismo, a través de las 32 Mesas de Paz estatales y 266 regionales, se promovieron actividades culturales, artísticas y deportivas. A la fecha, se han realizado 7 mil Jornadas por la Paz en las 32 entidades del país.

También, en coordinación con la Secretaría de Cultura, los Semilleros de Paz contribuyeron a la atención de las causas mediante actividades culturales, artísticas y recreativas.

Con la participación de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte, se organizaron las Carreras “Ponte Pila” y diversos torneos, con impacto en 1 millón 432 mil jóvenes.

Además, en 23 municipios de Guerrero, Oaxaca y Michoacán, se realizó el Tianguis del Bienestar, beneficiando a 244 mil 660 familias con la entrega gratuita de artículos nuevos y de primera necesidad.

Canje de armas “Sí al Desarme, Sí a la Paz”

La secretaria de Gobernación destacó que, en colaboración con la Secretaría de la Defensa Nacional y la Iglesia católica, se mantuvo el programa “Sí al Desarme, Sí a la Paz”.

Del 1 de octubre de 2024 al 29 de diciembre de 2025, la ciudadanía canjeó de forma voluntaria y anónima un total de 9 mil 81 armas de fuego, de las cuales 2 mil 642 eran armas largas, 5 mil 297 cortas y mil 142 granadas, además de cartuchos y cargadores, recibiendo dinero en efectivo a cambio.

