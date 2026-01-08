GENERANDO AUDIO...

Su detención ocurrió en enero del 2016. Foto: Cuartoscuro.

Este 8 de enero del 2026 se cumplen diez años de la Operación Cisne Negro que derivó en la captura de Joaquín el “Chapo” Guzmán, quien estuvo a punto de volverse a fugar.

De acuerdo con Infobae, el operativo para detener al “Chapo” Guzmán se llamó “Cisne Negro” por un cateo ocurrido meses antes.

En noviembre de 2015, elementos federales ingresaron al rancho Los Ciruelos, en Culiacán, cuando pisaban los pies al narcotraficante.

Mediante un comunicado, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) informó que encontraron 21 aves exóticas y seis domésticas. Entre las especies, figuraban cisnes negros, los cuales, presuntamente eran la especie favorita del “Chapo”, indicó Infobae.

Así fue la Operación Cisne Negro contra el “Chapo”

El 8 de enero del 2016, la Secretaría de Marina (Semar) realizó el operativo en Los Mochis, Sinaloa, a seis meses de la segunda fuga del penal del Altiplano.

De acuerdo con información difundida en ese momento, un grupo de élite de las Fuerzas Especiales entró a una casa de seguridad, ubicada en el fraccionamiento “Las Palmas”, donde el “Chapo” estaba con personas allegadas.

Al ingresar, los efectivos de la Marina se enfrentaron a tiros con sicarios del Cártel de Sinaloa. Mientras tanto, el “Chapo” alcanzó a escapar en un túnel que conectaba con el sistema de drenaje, el cual, estaba oculto detrás del espejo de un vestidor.

Este operativo quedó grabado en una cámara instalada en el casco de uno de los soldados.

Detienen al líder del Cártel de Sinaloa

Tras salir de los ductos, Joaquín Guzmán huyó en un auto robado junto a su lugarteniente, Orso Iván “Cholo” Gastélum. Sin embargo, un agente de la División de Seguridad Regional, identificado como “Tiburón”, detuvo al vehículo en un cerco de vigilancia sobre la carretera Los Monchis-Navojoa.

Según información de Milenio, el agente recibió la orden de estar al pendiente de un Focus rojo donde viajaba el capo, tras eludir a la Marina en su residencia.

Al identificar a la unidad, el agente ordenó el alto, sin saber que a bordo iba el “Chapo” y el “Cholo”. Joaquín Guzmán intentó sobornar al policía y a su compañero.

“Comandante dígame qué quiere, pero ya écheme la mano (…) es más, le dejo 50 millones de dólares para que no vuelva a trabajar nunca en su vida”, dijo el capo.

No obstante, el agente los trasladó a un hotel, en espera de refuerzos. “También entiéndame, estoy haciendo mi trabajo”, dijo el “Tiburón” a Joaquín Guzmán, según la declaración difundida por Milenio.

El entonces presidente de México, Enrique Peña Nieto, presumió la detención del “Chapo”, realizada como parte de la Operación Cisne Negro, con un mensaje en X -entonces Twitter-. “Misión cumplida: lo tenemos … Joaquín Guzmán Loera ha sido detenido.”

La extradición y condena del “Chapo”

Un año después, en enero de 2017, Joaquín Guzmán fue extraditado a Estados Unidos. En ese país enfrentó el llamado “juicio del siglo” por 10 cargos relacionados al narcotráfico y lavado de dinero.

Para ese entonces, el liderazgo del Cártel de Sinaloa recayó en los “Chapitos” y en Ismael “Mayo” Zambada, ahora detenido.

En julio de 2019, el juez Brian Cogan, del tribunal de Brooklyn, Nueva York, dictó una condena de cadena perpetua más 30 años de prisión contra Joaquín Guzmán.

Además, el juez ordenó incautar casi 12 mil 700 millones de dólares. Dicha cantidad fue estimada por el gobierno de Estados Unidos como ganancias del líder del Cártel de Sinaloa, entre 1989 y 2014.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Te recomendamos: