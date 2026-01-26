Destituyen del CIDE a José Romero; Lucero Ibarra asume como directora interina

GENERANDO AUDIO...

Tras más de cuatro años de conflicto interno, protestas estudiantiles y severos cuestionamientos a su gestión, José Antonio Romero Tellaeche fue destituido como director general del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE). En su lugar, la Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación (SECHTI) designó a la académica Lucero Ibarra Rojas como directora general interina del centro.

El nombramiento fue formalizado mediante un oficio fechado el 27 de enero de 2026 y firmado por la titular de la SECHTI, Rosaura Ruiz Gutiérrez. En el documento, la secretaria informa que, con fundamento en el artículo 94 de la Ley General en Materia de Humanidades, Ciencias, Tecnologías e Innovación, Ibarra Rojas asumirá la Dirección General del CIDE con todas las facultades necesarias, en tanto se designa a la persona titular definitiva o un nuevo interinato.

El relevo en la dirección ocurre en un contexto de fuerte presión de la comunidad académica, que durante años denunció prácticas de imposición, falta de transparencia y un deterioro del clima institucional bajo la gestión de Romero Tellaeche.

Reacciones tras la destitución de Romero Tellaeche

La salida de Romero fue celebrada por diversos académicos en redes sociales. La investigadora del Cinvestav, Alma Maldonado, calificó su gestión como una “pesadilla” para la institución y reconoció la decisión de la secretaria Rosaura Ruiz, al tiempo que exigió que se rindan cuentas sobre presuntos desfalcos y prácticas irregulares del pasado.

Desde el interior del CIDE, el maestro Luis Ángel Carrillo Amaya señaló que la institución “tiene una nueva oportunidad” y afirmó que durante la administración de Romero se cometieron atropellos y malas prácticas que fueron denunciadas de manera constante por sectores de la comunidad. Reiteró su adhesión al movimiento #YoDefiendoAlCIDE y sostuvo que “el tiempo dio la razón” a quienes se opusieron a la gestión saliente.

La investigadora Sonja Wolf escribió que ojalá bajo el liderazgo de Ibarra Rojas, el CIDE decida volver a recibir a Investigadores por México. “Romero Tellaeche terminó el convenio entre el CIDE y el entonces CONAHCYT, a pesar de las importantes aportes de los IxM al CIDE”.

¿Quién es Lucero Ibarra Rojas?

Lucero Ibarra Rojas es profesora-investigadora titular del propio CIDE y cuenta con una sólida trayectoria académica nacional e internacional. Es doctora en Derecho y Sociedad por la Universidad de Milán; maestra en Sociología Jurídica por el Instituto Internacional de Sociología Jurídica de Oñati, y licenciada en Derecho por la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo.

Ha sido profesora en diversas instituciones, entre ellas el CIDE, la UMSNH y el IISJ, y es integrante del Sistema Nacional de Investigadores (SNI). A nivel internacional, fue integrante electa de la Junta de Gobierno y secretaria general del Comité de Investigación en Sociología Jurídica de la Asociación Internacional de Sociología (ISA), además de editora general de la revista Sortuz Oñati Journal of Emergent Socio-Legal Studies.

También es integrante fundadora de la Red de Sociología Jurídica en América Latina y el Caribe y del Colectivo Emancipaciones de Estudios Críticos del Derecho y las Humanidades. Actualmente, es corresponsable del proyecto “Caleidoscopio. Innovaciones políticas y jurídicas de las comunidades indígenas que ejercen autogobierno para la transformación intercultural del Estado mexicano”, aprobado en la Convocatoria Ciencia de Frontera 2019.

Sus líneas de investigación incluyen sociología jurídica, propiedad intelectual, pueblos indígenas, género y feminismos, así como abogacía y profesiones jurídicas.

Las críticas y señalamientos contra Romero Tellaeche

La destitución de José Antonio Romero se produce luego de una acumulación de denuncias formales y públicas. Más de 90 integrantes de la comunidad académica del CIDE firmaron una carta dirigida a la secretaria Rosaura Ruiz en la que expresaron su solidaridad con el Seminario Interdisciplinario de Mujeres, Género y Feminismos y denunciaron actitudes de misoginia, opacidad financiera y falta de equidad en los procesos internos.

El documento, difundido por la historiadora y profesora-investigadora del CIDE Sara Hidalgo, acusa a Romero Tellaeche de haber actuado con “desdén y misoginia” durante una reunión con personal académico y sindical realizada el 1 de octubre. Los firmantes señalaron además falta de transparencia en el manejo de recursos, procesos de contratación discrecionales y amenazas al trabajo de profesores de asignatura, lo que ponía en riesgo la continuidad de programas docentes.

En la carta también se describe un clima de conflicto e inequidad, con una dirección que —según los denunciantes— favoreció a divisiones afines al entonces director e ignoró de manera sistemática a los órganos colegiados. A ello se suman quejas por violencia de género y acoso laboral presentadas ante el Órgano Interno de Control, así como la ausencia del secretario académico en reuniones de posgrado y la falta de una Coordinación General de Docencia.

Un conflicto arrastrado desde 2021

La crisis en el CIDE se remonta a 2021, cuando María Elena Álvarez-Buylla, entonces directora del Conacyt, designó a Romero Tellaeche como director general. Desde el inicio, la comunidad académica y estudiantil rechazó el nombramiento por considerarlo una imposición sin consulta.

A partir de entonces se registraron recortes presupuestales, renuncias y ceses de profesores. Uno de los casos más emblemáticos fue el de Catherine Andrews, exsecretaria académica, quien denunció un ambiente hostil dentro de la institución. Estudiantes y docentes insistieron de manera reiterada en la defensa de la autonomía académica del CIDE y en la necesidad de preservar la pluralidad de pensamiento.

El rechazo se expresó también en las calles. Más de mil estudiantes y académicos marcharon del Parque Hundido a las instalaciones del Conacyt para exigir la destitución de Romero. Durante las movilizaciones se corearon consignas como “Romero entiende, el CIDE no te quiere”, “más ciencia, menos obediencia” y “un dictador no será mi director”.

En esas protestas participaron estudiantes de la UNAM y de la Universidad Iberoamericana, y se denunció el acoso contra 31 investigadores, así como la falta de diálogo por parte de las autoridades federales. Académicos como Alejandro Madrazo Lajous y Jean Meyer cuestionaron abiertamente la política científica de la administración anterior, la desaparición de fideicomisos y lo que calificaron como una persecución sin sustento legal contra científicos del CIDE.

