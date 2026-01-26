Iglesia condena violencia en México tras masacre en Salamanca

GENERANDO AUDIO...

CEM se pronuncia ante la violencia en Salamanca. Foto: Cuartoscuro

La Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM) condenó los hechos de violencia que azotan el país, como la masacre registrada el domingo en un campo de futbol de la comunidad Loma de Flores, en Salamanca, Guanajuato, luego de que un comando abriera fuego contra las personas que se encontraban en el lugar, dejando un saldo de 11 personas muertas.

El posicionamiento fue difundido a través de un comunicado publicado en la red social X, donde la Iglesia católica manifestó su preocupación por el contexto de inseguridad que atraviesa México.

Llamado de la CEM ante el aumento de la violencia

En su mensaje, la CEM pidió que las autoridades de los tres niveles de Gobierno se sumen de manera decidida a proteger vidas y a reforzar la seguridad de los espacios sagrados, al considerar que éstos deben mantenerse como lugares seguros para las comunidades.

Asimismo, exhortó a toda la sociedad a trabajar de manera unida, promoviendo el diálogo y la construcción de la paz como vía para enfrentar la violencia.

Ataque en Salamanca deja 11 personas muertas

El pronunciamiento de la Iglesia ocurre en un contexto marcado por hechos violentos recientes. Ante ello, el alcalde de Salamanca, en Guanajuato, informó que la noche del 25 de enero se registró un ataque armado que dejó 10 personas muertas en el lugar de los hechos y una más durante su traslado al hospital, además de 12 personas heridas.

El edil reconoció que el municipio atraviesa por un momento grave de inseguridad, y señaló la presencia de grupos criminales que intentan someter a la autoridad.

Gobernadora de Guanajuato califica el ataque como inaceptable

Por su parte, la gobernadora de Guanajuato, Libia Dennise García Muñoz Ledo, calificó el ataque como un hecho inaceptable, al señalar que lastima profundamente a las familias guanajuatenses y evidencia la gravedad de la situación que enfrenta la entidad.

Obispos condenan intento de incendio contra la Catedral de Puebla

En el mismo comunicado, la Conferencia del Episcopado Mexicano también expresó su condena por el intento de incendio contra la Catedral de Puebla, ocurrido la noche del sábado 24 de enero, en el que fue dañada una de las puertas principales del recinto religioso.

Los obispos reiteraron la importancia de resguardar los templos y espacios sagrados, y subrayaron que los actos de violencia contra estos lugares representan una agresión directa a la convivencia social y a la libertad religiosa.

