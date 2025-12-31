¡Feliz Año Nuevo! Uno TV te desea un 2026 lleno de salud, felicidad y muchos éxitos 

GENERANDO AUDIO...

¡Feliz Año Nuevo 2026! Foto: Especial

Con la llegada del 2026, en Uno TV queremos agradecerte por acompañarnos día a día y por elegirnos como tu fuente de información confiable, clara y oportuna. Tu confianza nos impulsa a seguir informando con rigor y cercanía.

Este nuevo año se perfila como uno de los más emocionantes de los últimos tiempos, particularmente en el ámbito deportivo, con eventos y competencias que prometen marcar la agenda informativa y mantener a la audiencia al filo de la emoción.

El mundo pondrá la mirada en los Juegos Olímpicos de Invierno, una cita que promete historias de esfuerzo, disciplina y superación, y que podrás seguir de la mano de Claro Sports, con una cobertura amplia y detallada para que no te pierdas ningún momento.

Además, el Mundial de Futbol 2026 comenzará a tomar forma como uno de los eventos más importantes del planeta. La cuenta regresiva ya está en marcha y en Uno TV estaremos atentos a cada paso, a las selecciones, a las sedes y a todo lo que rodea a este torneo histórico que se celebrará en México, Estados Unidos y Canadá.

Pero 2026 no solo será un año de grandes eventos deportivos, será también un año para seguir contando historias que importan, temas de salud, tecnología, ciencia, bienestar y los acontecimientos que marcan el día a día en México y el mundo.

En Uno TV renovamos nuestro compromiso de informarte con responsabilidad, contexto y cercanía, acompañándote en los momentos clave y también en aquellos que inspiran.

Estaremos contigo en los grandes acontecimientos que marcarán la agenda global, pero también en las historias humanas que inspiran, alertan y construyen comunidad.

Gracias por permitirnos acompañarte, informarte y ser parte de tu día a día. Te deseamos un 2026 lleno de salud, alegría y nuevos comienzos.

¡Feliz Año Nuevo!

