Horarios del transporte público este 31 de diciembre y 1 de enero en CDMX, San Luis Potosí, Nuevo León y otros estados

| 13:19 | Fabián Millares | Uno Tv
Horarios especiales del transporte público por fin de año
Horarios especiales del transporte público por fin de año. Foto: Cuartoscuro

Con motivo de las celebraciones de fin de año y el inicio del 2026, diferentes estados tendrán horarios especiales para el transporte público; así que toma precauciones para que no te quedes sin transporte.

Ciudad de México

La Secretaría de Movilidad (Semovi) informó que el Metro, Metrobús, RTP y otros sistemas de transporte público de la Ciudad de México (CDMX) operarán con horarios especiales este 31 de diciembre y 1 de enero.

Metro

  • 31 de diciembre, de 5:00 a 23:00 horas
  • 1 de enero, de 7:00 a 00:00 horas

Metrobus

  • 31 de diciembre, de 4:30 a 21:00 horas
  • 1 de enero, de 5:00 a 00:00 horas

RTP

  • 31 de diciembre, de 5:00 a 00:00 horas
  • 1 de diciembre, de 7:00 a 00:00 horas

Trolebus

  • 31 de diciembre de 5:00 a 22:00 horas
  •  1 de enero 6:00 a 23:30 horas

Cablebus

  • 31 de diciembre 5:00 a 22:00 horas
  • 1 de enero de 7:00 a 23:00 horas

Tren Ligero

  • 31 de diciembre de 5:00 a 22:30 horas
  • 1 de enero 7:00 a 23:30 horas

Ecobici

  • 31 de diciembre de 5:00 a 00:30 horas
  • 1 de enero de 5:00 a 00:30 horas

Biciestacionamiento

  • 31 de diciembre de 5:00 a 00:30 horas
  • 1 de enero de 7:00 a 00:00 horas

Nuevo León

El Metro de Monterrey anunció los horarios de servicio durante el 31 de diciembre y el 1 de enero de 2026.

Miércoles 31 de diciembre:

  • El horario será de 04:45 horas a 23:00 horas.

Jueves 1 de enero

  • 07:00 horas y concluirá el servicio a las 00:00 horas.

Por otra parte, el Grupo Enlaces publicó los horarios de cooperación durante el último día de 2025 y el primero de 2026.
Miércoles 31 de diciembre:

  • Ruta 96:  de 4:00 a 21:00 horas
  • Ruta 611 (San Andrés): de 4:00 a 20:00 horas
  • Ruta La Unidad San Marcos: de 4:00 a 20:00 horas
  • Ruta Pedregal: de 4:00 a 20:00 horas
  • Ruta Provileón: de 5:00 a 18:00 horas
  • Ruta Transferencia: de 5:00 a 19:00 horas

Jueves 1 de enero

  • Ruta 96: de 7:00 a 21:00 horas
  • Ruta 611 (San Andrés): de 7:00 a 20:00 horas
  • Ruta La Unidad San Marcos: de 5:30 a 20:00 horas
  • Ruta Pedregal: de 5:30 a 21:00 horas
  • Ruta Provileón: de 9:00 a 19:00 horas
  • Ruta Transferencia: de 9:00 a 19:00 horas

San Luis Potosí

Miércoles 31 de diciembre:

  • Las Líneas Urban Pass operarán hasta las 20:00 horas; Cytibus de 5:30 a 22:00 horas y Red Metro, en la zona metropolitana y Ciudad Valles, de 6:00 a 18:00 horas.

Jueves 1 de enero:

  • El servicio se mantendrá con operación reducida: Cytibus de 8:00 a 21:00 horas y Red Metro de 8:00 a 18:00 horas.

Aguascalientes

Horario especial de las rutas de transporte público urbano para los días 31 de diciembre de 2025 y 1° de enero de 2026.

Miércoles 31 de diciembre:

  • La última salida de las rutas de terminal va a ser a las 19:45 horas, es decir, las que tienen el trazo más largo en kilometraje van a estar terminando a las 9:00, 9:15, 9:30 de la noche.

Jueves 1 de enero:

  • Las primeras rutas saldrán de la terminal a las 8:30 de la mañana

Jalisco

El Sistema de Transporte Urbano (Siteur) informó que las últimas salidas de trenes, el miércoles 31 de diciembre, en las Líneas 1, 2 y 3 serán a las 23:00 horas.

Por su parte, el sistema Mi Macro Calzada y Mi Macro Periférico también ajustarán sus frecuencias de paso:

Miércoles 31 de diciembre:

  • Horario de: 04:30 hrs a 22:30 hrs

Jueves 1 de enero:

  • Horario de: 05:00 hrs a 23:30 hrs

Guerrero

El Sistema Integrado de Transporte (SIT) Acabús se les informa los horarios especiales del 31 de diciembre con el último transporte en su horario de salida.

  • Ruta 1 ( Garita) Última salida: 20:40 hrs
  • Ruta 2 (Retorno) Última salida: 20: 50 hrs
  • Ruta 3 (Coloso) Última salida: 20: 30 hrs
  • Ruta 5 (Farallón) Última salida: 21:00 hrs
  • Ruta A1 (Renacimiento) Última salida: 20:30 hrs
  • Ruta A2 (Zapata) Última salida: 20:30 hrs

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.

Te recomendamos:

Ponlos en el calendario: Estos son los feriados oficiales en 2026

Nacional

Ponlos en el calendario: Estos son los feriados oficiales en 2026

A las nueve en Uno: toda la información y más, con Pablo Valdés y Juan Rivas | miércoles 31 de diciembre de 2025

Nacional

A las nueve en Uno: toda la información y más, con Pablo Valdés y Juan Rivas | miércoles 31 de diciembre de 2025

Las de hoy | 31 de diciembre de 2025

Nacional

Las de hoy | 31 de diciembre de 2025

FGR vincula a proceso a cuñado y suegro de Iván Archivaldo, hijo del “Chapo” Guzmán

Nacional

FGR vincula a proceso a cuñado y suegro de Iván Archivaldo, hijo del “Chapo” Guzmán

Etiquetas: , , , , , , , ,