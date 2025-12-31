Horarios del transporte público este 31 de diciembre y 1 de enero en CDMX, San Luis Potosí, Nuevo León y otros estados

GENERANDO AUDIO...

Horarios especiales del transporte público por fin de año. Foto: Cuartoscuro

Con motivo de las celebraciones de fin de año y el inicio del 2026, diferentes estados tendrán horarios especiales para el transporte público; así que toma precauciones para que no te quedes sin transporte.

Ciudad de México

La Secretaría de Movilidad (Semovi) informó que el Metro, Metrobús, RTP y otros sistemas de transporte público de la Ciudad de México (CDMX) operarán con horarios especiales este 31 de diciembre y 1 de enero.

Metro

31 de diciembre, de 5:00 a 23:00 hora s

1 de enero, de 7:00 a 00:00 horas

Metrobus

31 de diciembre, de 4:30 a 21:00 horas

1 de enero, de 5:00 a 00:00 horas

RTP

31 de diciembre, de 5:00 a 00:00 horas

1 de diciembre, de 7:00 a 00:00 horas

Trolebus

31 de diciembre de 5:00 a 22:00 horas

1 de enero 6:00 a 23:30 horas

Cablebus

31 de diciembre 5:00 a 22:00 horas

1 de enero de 7:00 a 23:00 horas

Tren Ligero

31 de diciembre de 5:00 a 22:30 horas

1 de enero 7:00 a 23:30 horas

Ecobici

31 de diciembre de 5:00 a 00:30 horas

1 de enero de 5:00 a 00:30 horas

Biciestacionamiento

31 de diciembre de 5:00 a 00:30 horas

1 de enero de 7:00 a 00:00 horas

Nuevo León

El Metro de Monterrey anunció los horarios de servicio durante el 31 de diciembre y el 1 de enero de 2026.

Miércoles 31 de diciembre:

El horario será de 04:45 horas a 23:00 horas.

Jueves 1 de enero

07:00 horas y concluirá el servicio a las 00:00 horas.

Por otra parte, el Grupo Enlaces publicó los horarios de cooperación durante el último día de 2025 y el primero de 2026.

Miércoles 31 de diciembre:

Ruta 96 : de 4:00 a 21:00 horas

: de 4:00 a 21:00 horas Ruta 611 (San Andrés): de 4:00 a 20:00 horas

(San Andrés): de 4:00 a 20:00 horas Ruta La Unidad San Marco s: de 4:00 a 20:00 horas

s: de 4:00 a 20:00 horas Ruta Pedregal: de 4:00 a 20:00 horas

de 4:00 a 20:00 horas Ruta Provileón: de 5:00 a 18:00 horas

de 5:00 a 18:00 horas Ruta Transferencia: de 5:00 a 19:00 horas

Jueves 1 de enero

Ruta 96: de 7:00 a 21:00 horas

de 7:00 a 21:00 horas Ruta 611 (San Andrés): de 7:00 a 20:00 horas

(San Andrés): de 7:00 a 20:00 horas Ruta La Unidad San Marcos : de 5:30 a 20:00 horas

: de 5:30 a 20:00 horas Ruta Pedregal: de 5:30 a 21:00 horas

de 5:30 a 21:00 horas Ruta Provileón : de 9:00 a 19:00 horas

: de 9:00 a 19:00 horas Ruta Transferencia: de 9:00 a 19:00 horas

San Luis Potosí

Miércoles 31 de diciembre:

Las Líneas Urban Pass operarán hasta las 20:00 horas; Cytibus de 5:30 a 22:00 horas y Red Metro, en la zona metropolitana y Ciudad Valles, de 6:00 a 18:00 horas.

Jueves 1 de enero:

El servicio se mantendrá con operación reducida: Cytibus de 8:00 a 21:00 horas y Red Metro de 8:00 a 18:00 horas.

Aguascalientes

Horario especial de las rutas de transporte público urbano para los días 31 de diciembre de 2025 y 1° de enero de 2026.

Miércoles 31 de diciembre:

La última salida de las rutas de terminal va a ser a las 19:45 horas, es decir, las que tienen el trazo más largo en kilometraje van a estar terminando a las 9:00, 9:15, 9:30 de la noche.

Jueves 1 de enero:

Las primeras rutas saldrán de la terminal a las 8:30 de la mañana

Jalisco

El Sistema de Transporte Urbano (Siteur) informó que las últimas salidas de trenes, el miércoles 31 de diciembre, en las Líneas 1, 2 y 3 serán a las 23:00 horas.

Por su parte, el sistema Mi Macro Calzada y Mi Macro Periférico también ajustarán sus frecuencias de paso:

Miércoles 31 de diciembre:

Horario de: 04:30 hrs a 22:30 hrs

Jueves 1 de enero:

Horario de: 05:00 hrs a 23:30 hrs

Guerrero

El Sistema Integrado de Transporte (SIT) Acabús se les informa los horarios especiales del 31 de diciembre con el último transporte en su horario de salida.

Ruta 1 ( Garita) Última salida: 20:40 hrs

Ruta 2 (Retorno) Última salida: 20: 50 hrs

Ruta 3 (Coloso) Última salida: 20: 30 hrs

Ruta 5 (Farallón) Última salida: 21:00 hrs

Ruta A1 (Renacimiento) Última salida: 20:30 hrs

Ruta A2 (Zapata) Última salida: 20:30 hrs

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.