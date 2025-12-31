Horarios del transporte público este 31 de diciembre y 1 de enero en CDMX, San Luis Potosí, Nuevo León y otros estados
Con motivo de las celebraciones de fin de año y el inicio del 2026, diferentes estados tendrán horarios especiales para el transporte público; así que toma precauciones para que no te quedes sin transporte.
Ciudad de México
La Secretaría de Movilidad (Semovi) informó que el Metro, Metrobús, RTP y otros sistemas de transporte público de la Ciudad de México (CDMX) operarán con horarios especiales este 31 de diciembre y 1 de enero.
Metro
- 31 de diciembre, de 5:00 a 23:00 horas
- 1 de enero, de 7:00 a 00:00 horas
Metrobus
- 31 de diciembre, de 4:30 a 21:00 horas
- 1 de enero, de 5:00 a 00:00 horas
RTP
- 31 de diciembre, de 5:00 a 00:00 horas
- 1 de diciembre, de 7:00 a 00:00 horas
Trolebus
- 31 de diciembre de 5:00 a 22:00 horas
- 1 de enero 6:00 a 23:30 horas
Cablebus
- 31 de diciembre 5:00 a 22:00 horas
- 1 de enero de 7:00 a 23:00 horas
Tren Ligero
- 31 de diciembre de 5:00 a 22:30 horas
- 1 de enero 7:00 a 23:30 horas
Ecobici
- 31 de diciembre de 5:00 a 00:30 horas
- 1 de enero de 5:00 a 00:30 horas
Biciestacionamiento
- 31 de diciembre de 5:00 a 00:30 horas
- 1 de enero de 7:00 a 00:00 horas
Nuevo León
El Metro de Monterrey anunció los horarios de servicio durante el 31 de diciembre y el 1 de enero de 2026.
Miércoles 31 de diciembre:
- El horario será de 04:45 horas a 23:00 horas.
Jueves 1 de enero
- 07:00 horas y concluirá el servicio a las 00:00 horas.
Por otra parte, el Grupo Enlaces publicó los horarios de cooperación durante el último día de 2025 y el primero de 2026.
Miércoles 31 de diciembre:
- Ruta 96: de 4:00 a 21:00 horas
- Ruta 611 (San Andrés): de 4:00 a 20:00 horas
- Ruta La Unidad San Marcos: de 4:00 a 20:00 horas
- Ruta Pedregal: de 4:00 a 20:00 horas
- Ruta Provileón: de 5:00 a 18:00 horas
- Ruta Transferencia: de 5:00 a 19:00 horas
Jueves 1 de enero
- Ruta 96: de 7:00 a 21:00 horas
- Ruta 611 (San Andrés): de 7:00 a 20:00 horas
- Ruta La Unidad San Marcos: de 5:30 a 20:00 horas
- Ruta Pedregal: de 5:30 a 21:00 horas
- Ruta Provileón: de 9:00 a 19:00 horas
- Ruta Transferencia: de 9:00 a 19:00 horas
San Luis Potosí
Miércoles 31 de diciembre:
- Las Líneas Urban Pass operarán hasta las 20:00 horas; Cytibus de 5:30 a 22:00 horas y Red Metro, en la zona metropolitana y Ciudad Valles, de 6:00 a 18:00 horas.
Jueves 1 de enero:
- El servicio se mantendrá con operación reducida: Cytibus de 8:00 a 21:00 horas y Red Metro de 8:00 a 18:00 horas.
Aguascalientes
Horario especial de las rutas de transporte público urbano para los días 31 de diciembre de 2025 y 1° de enero de 2026.
Miércoles 31 de diciembre:
- La última salida de las rutas de terminal va a ser a las 19:45 horas, es decir, las que tienen el trazo más largo en kilometraje van a estar terminando a las 9:00, 9:15, 9:30 de la noche.
Jueves 1 de enero:
- Las primeras rutas saldrán de la terminal a las 8:30 de la mañana
Jalisco
El Sistema de Transporte Urbano (Siteur) informó que las últimas salidas de trenes, el miércoles 31 de diciembre, en las Líneas 1, 2 y 3 serán a las 23:00 horas.
Por su parte, el sistema Mi Macro Calzada y Mi Macro Periférico también ajustarán sus frecuencias de paso:
Miércoles 31 de diciembre:
- Horario de: 04:30 hrs a 22:30 hrs
Jueves 1 de enero:
- Horario de: 05:00 hrs a 23:30 hrs
Guerrero
El Sistema Integrado de Transporte (SIT) Acabús se les informa los horarios especiales del 31 de diciembre con el último transporte en su horario de salida.
- Ruta 1 ( Garita) Última salida: 20:40 hrs
- Ruta 2 (Retorno) Última salida: 20: 50 hrs
- Ruta 3 (Coloso) Última salida: 20: 30 hrs
- Ruta 5 (Farallón) Última salida: 21:00 hrs
- Ruta A1 (Renacimiento) Última salida: 20:30 hrs
- Ruta A2 (Zapata) Última salida: 20:30 hrs
