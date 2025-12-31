GENERANDO AUDIO...

SICT da recomendaciones para manejar seguro en carretera. Cuartoscuro

La conducción segura en carretera es una prioridad para la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), que emitió una serie de recomendaciones dirigidas a los automovilistas que circulan por las vías federales del país, especialmente durante el periodo vacacional de fin de año, cuando se incrementa el flujo vehicular.

La dependencia del Gobierno de México señaló que estas medidas buscan reducir riesgos y prevenir accidentes, por lo que llamó a los usuarios a extremar precauciones antes y durante sus traslados por carretera.

Recomendaciones de la SICT para manejar seguro

La SICT difundió un listado de medidas de seguridad vial que deben aplicarse en cualquier trayecto por carretera, con el objetivo de proteger la integridad de conductores y acompañantes.

Entre las principales recomendaciones se encuentran:

Planear la ruta antes de iniciar el viaje

antes de iniciar el viaje Usar el cinturón de seguridad en todos los ocupantes del vehículo

en todos los ocupantes del vehículo Evitar el uso del teléfono celular mientras se conduce

mientras se conduce Respetar las señales de tránsito y los límites de velocidad , lo que permite reaccionar a tiempo ante emergencias

y los , lo que permite reaccionar a tiempo ante emergencias No invadir el carril contrario

Verificar el estado del automóvil , incluidos niveles de aceite, refrigerante y frenos

, incluidos niveles de aceite, refrigerante y frenos Revisar la presión de los neumáticos

No manejar con cansancio

Tomar descansos frecuentes , especialmente en trayectos largos

, especialmente en trayectos largos Encender las luces del vehículo, incluso durante el día

Medidas adicionales durante paradas y consumo de sustancias

La dependencia federal también hizo énfasis en acciones específicas que deben tomarse al detenerse en carretera y en el estado físico del conductor.

En ese sentido, recomendó:

No detenerse en zonas de curva y utilizar luces intermitentes al hacerlo

y utilizar al hacerlo Evitar conducir bajo los efectos del alcohol, drogas o medicamentos, ya que pueden provocar somnolencia, disminuir reflejos y alterar el estado de alerta

Estas prácticas, indicó la SICT, son factores recurrentes en incidentes viales y pueden incrementar el riesgo de accidentes graves.

Números de emergencia y auxilio en carretera

Ante cualquier situación de riesgo o emergencia en carreteras, la SICT recordó que existen servicios de atención disponibles las 24 horas. Los números de contacto son:

Emergencias : 911

: 911 CAPUFE : 074

: 074 Cruz Roja : 55 53 95 11 11

: 55 53 95 11 11 Guardia Nacional : 088

: 088 Denuncia Anónima : 089

: 089 Locatel : 55 56 58 11 11

: 55 56 58 11 11 Protección Civil: 55 51 28 00 00

La autoridad reiteró también el llamado a conducir con responsabilidad y atender las recomendaciones oficiales para una conducción segura en carretera.