SICT difunde medidas para una conducción segura en carreteras este fin de año
La conducción segura en carretera es una prioridad para la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), que emitió una serie de recomendaciones dirigidas a los automovilistas que circulan por las vías federales del país, especialmente durante el periodo vacacional de fin de año, cuando se incrementa el flujo vehicular.
La dependencia del Gobierno de México señaló que estas medidas buscan reducir riesgos y prevenir accidentes, por lo que llamó a los usuarios a extremar precauciones antes y durante sus traslados por carretera.
Recomendaciones de la SICT para manejar seguro
La SICT difundió un listado de medidas de seguridad vial que deben aplicarse en cualquier trayecto por carretera, con el objetivo de proteger la integridad de conductores y acompañantes.
Entre las principales recomendaciones se encuentran:
- Planear la ruta antes de iniciar el viaje
- Usar el cinturón de seguridad en todos los ocupantes del vehículo
- Evitar el uso del teléfono celular mientras se conduce
- Respetar las señales de tránsito y los límites de velocidad, lo que permite reaccionar a tiempo ante emergencias
- No invadir el carril contrario
- Verificar el estado del automóvil, incluidos niveles de aceite, refrigerante y frenos
- Revisar la presión de los neumáticos
- No manejar con cansancio
- Tomar descansos frecuentes, especialmente en trayectos largos
- Encender las luces del vehículo, incluso durante el día
Medidas adicionales durante paradas y consumo de sustancias
La dependencia federal también hizo énfasis en acciones específicas que deben tomarse al detenerse en carretera y en el estado físico del conductor.
En ese sentido, recomendó:
- No detenerse en zonas de curva y utilizar luces intermitentes al hacerlo
- Evitar conducir bajo los efectos del alcohol, drogas o medicamentos, ya que pueden provocar somnolencia, disminuir reflejos y alterar el estado de alerta
Estas prácticas, indicó la SICT, son factores recurrentes en incidentes viales y pueden incrementar el riesgo de accidentes graves.
Números de emergencia y auxilio en carretera
Ante cualquier situación de riesgo o emergencia en carreteras, la SICT recordó que existen servicios de atención disponibles las 24 horas. Los números de contacto son:
- Emergencias: 911
- CAPUFE: 074
- Cruz Roja: 55 53 95 11 11
- Guardia Nacional: 088
- Denuncia Anónima: 089
- Locatel: 55 56 58 11 11
- Protección Civil: 55 51 28 00 00
La autoridad reiteró también el llamado a conducir con responsabilidad y atender las recomendaciones oficiales para una conducción segura en carretera.