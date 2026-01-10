GENERANDO AUDIO...

Liberan a exsecretaria particular de Carlos Manzo tras declarar. Foto: Especial

Yesenia Méndez Rodríguez, jefa de oficina de la Presidencia Municipal como Samuel García Rivero, director de Protocolo del Ayuntamiento de Uruapan, fueron citados a comparecer por la Fiscalía General del Estado (FGE) y posteriormente liberados.

Datos del Registro Nacional de Detenciones

Tras su comparecencia, Méndez Rodríguez y García Rivero quedaron en libertad, sin embargo, sus datos siguen apareciendo dentro del Registro Nacional de Detenciones. Según el documento, se menciona que su detención corrió a cargo de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y que fueron puestos a disposición de la Unidad de Investigación y Persecución al Narcomenudeo.

Foto: Registro Nacional de Detenciones

Liberación tras rendir su declaración

La ex secretaría particular de Carlos Manzo, quien actualmente se desempeña como secretaria particular de Grecia Quiroz, viuda del ex alcalde, confirmó su liberación mediante un mensaje difundido en redes sociales. En la publicación, agradeció las muestras de apoyo recibidas y compartió que se reunió nuevamente con su familia tras quedar en libertad.

Presunta vinculación con el homicidio de Carlos Manzo

Fuentes de la Fiscalía de Michoacán informaron que Yesenia Méndez Rodríguez fue detenida por su presunta vinculación con el homicidio de Carlos Manzo, sin que hasta ahora se haya confirmado una imputación formal o una vinculación a proceso en su contra.

