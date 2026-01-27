Detienen al “Seven”, líder de una fracción de La Familia Michoacana

GENERANDO AUDIO...

Detienen al líder de la Familia Michoacana . Foto: Gettyimages

Agentes de la Procuraduría de Investigación de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX), en coordinación con la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, lograron la detención de Juan “N”, alias “Seven”, quien contaba con una orden de reaprehensión vigente y es señalado como presunto líder de una de las facciones de la organización criminal La Familia Michoacana.

Detención en Amecameca de Juárez

De acuerdo con la información oficial, la captura se realizó en un inmueble ubicado en el municipio de Amecameca de Juárez, en el Estado de México. El detenido es investigado por su probable responsabilidad en el delito de homicidio calificado en grado de tentativa.

Relación con delitos de alto impacto

Las autoridades informaron que, como parte de las indagatorias, se identificó que Juan “N” estaría relacionado con diversos delitos de alto impacto cometidos en la Ciudad de México, el Estado de México y Morelos, lo que derivó en trabajos de inteligencia y coordinación interinstitucional para su localización.

Traslado y situación jurídica

Tras su detención, el presunto líder criminal fue trasladado al Reclusorio Preventivo Varonil Sur, donde quedó a disposición de un juez, quien será el encargado de determinar su situación jurídica conforme a la ley.

Compromiso de la FGJCDMX

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México reiteró su compromiso de investigar y actuar en favor de una mejor procuración de justicia, así como de continuar con acciones coordinadas para combatir a los grupos delictivos que operan en la región.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.