Trámites que podrían complicarse si no tienes tu CURP Biométrica

Foto: Cuartoscuro

Si no tramitas la CURP biométrica antes de febrero de 2026, como tal la Ley General de Población no marca una sanción; sin embargo, el Gobierno de México busca que este año el documento funcione como identificación oficial y, por lo tanto, sea indispensable para realizar varios trámites oficiales en México, así que no tenerla te podría dejar fuera.

La CURP biométrica, como nuevo Documento Nacional de Identificación, integra huellas dactilares, fotografía, iris y firma, y será la fuente única de identidad para acceder a servicios y trámites del Gobierno federal.

El documento permitirá confirmar que la identidad jurídica (acta de nacimiento, carta de naturalización o documento migratorio) coincide con la identidad biométrica de cada persona.

El trámite depende de la Secretaría de Gobernación, a través del Renapo, y debe realizarse de forma presencial en módulos autorizados o en oficialías del Registro Civil.

Trámites que se complican sin la CURP biométrica

A partir de 2026, este documento será obligatorio para:

Inscripción a escuelas de todos los niveles

de todos los niveles Acceso a servicios médicos

Cobro de becas, apoyos y pensiones

Trámite de pasaporte, licencias y actas oficiales

Sin la nueva CURP, no se podrá avanzar en estos procesos, incluso si la persona ya cuenta con la versión tradicional.

Requisitos para tramitar la CURP biométrica

Para realizar el trámite se necesita:

CURP certificada , validada con el Registro Civil

, validada con el Registro Civil Identificación oficial (INE, pasaporte, cartilla, cédula, credenciales IMSS, ISSSTE o Bienestar)

(INE, pasaporte, cartilla, cédula, credenciales IMSS, ISSSTE o Bienestar) Acta de nacimiento, solo en el caso de menores de edad

Durante la cita se capturan rostro, huellas, iris y firma, y al finalizar se envía un comprobante digital al correo electrónico.

Las autoridades recuerdan que si hay errores en la CURP tradicional, primero deberán corregirse en el Registro Civil, lo que puede alargar el proceso.

