Trámites que podrían complicarse si no tienes tu CURP Biométrica

| 15:18 | José Pablo Espíndola | Uno TV
Sin CURP biométrica, trámites como escuelas, salud y pensiones serán rechazados a partir de 2026.
Foto: Cuartoscuro

Si no tramitas la CURP biométrica antes de febrero de 2026, como tal la Ley General de Población no marca una sanción; sin embargo, el Gobierno de México busca que este año el documento funcione como identificación oficial y, por lo tanto, sea indispensable para realizar varios trámites oficiales en México, así que no tenerla te podría dejar fuera.

La CURP biométrica, como nuevo Documento Nacional de Identificación, integra huellas dactilares, fotografía, iris y firma, y será la fuente única de identidad para acceder a servicios y trámites del Gobierno federal.

El documento permitirá confirmar que la identidad jurídica (acta de nacimiento, carta de naturalización o documento migratorio) coincide con la identidad biométrica de cada persona.

El trámite depende de la Secretaría de Gobernación, a través del Renapo, y debe realizarse de forma presencial en módulos autorizados o en oficialías del Registro Civil.

Trámites que se complican sin la CURP biométrica

A partir de 2026, este documento será obligatorio para:

  • Inscripción a escuelas de todos los niveles
  • Acceso a servicios médicos
  • Cobro de becas, apoyos y pensiones
  • Trámite de pasaporte, licencias y actas oficiales

Sin la nueva CURP, no se podrá avanzar en estos procesos, incluso si la persona ya cuenta con la versión tradicional.

Requisitos para tramitar la CURP biométrica

Para realizar el trámite se necesita:

  • CURP certificada, validada con el Registro Civil
  • Identificación oficial (INE, pasaporte, cartilla, cédula, credenciales IMSS, ISSSTE o Bienestar)
  • Acta de nacimiento, solo en el caso de menores de edad

Durante la cita se capturan rostro, huellas, iris y firma, y al finalizar se envía un comprobante digital al correo electrónico.

Las autoridades recuerdan que si hay errores en la CURP tradicional, primero deberán corregirse en el Registro Civil, lo que puede alargar el proceso.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Te recomendamos:

Meta alista modelo de suscripciones con herramientas de IA para Facebook, Instagram y WhatsApp

Ciencia y Tecnología

Meta alista modelo de suscripciones con herramientas de IA para Facebook, Instagram y WhatsApp

Pedro Pascal, Billie Eilish, Natalie Portman y más alzan la voz por la muerte de Alex Pretti

Entretenimiento

Pedro Pascal, Billie Eilish, Natalie Portman y más alzan la voz por la muerte de Alex Pretti

Sacerdotes desaparecidos en México: los casos que siguen sin respuesta

Nacional

Sacerdotes desaparecidos en México: los casos que siguen sin respuesta

Hay 16 personas hospitalizadas por gusano barrenador; suman 132 casos confirmados en México

Salud

Hay 16 personas hospitalizadas por gusano barrenador; suman 132 casos confirmados en México

Etiquetas: