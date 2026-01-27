Sacerdotes desaparecidos en México: los casos que siguen sin respuesta

GENERANDO AUDIO...

La violencia en México se propaga y golpea, también, a los representantes de la Iglesia Católica. Robos y ataques a templos, homicidio de religiosos y sacerdotes desaparecidos alarman a la comunidad.

El Centro Católico Multimedial, publicó su informe sobre violencia a sacerdotes destacando la desaparición de algunos miembros de la Iglesia cuyo paradero sigue siendo una interrogante.

Sacerdotes desaparecidos: casos sin resolver

De acuerdo con el informe, existen, al menos, tres reportes de sacerdotes desaparecidos. El caso más reciente en febrero de 2025, en todos los casos se desconocen datos que pudieran servir para dar con el paradero de los religiosos.

El primer caso reportado por el Centro Católico Multimedial, es el del padre Santiago Álvarez Figueroa. El religioso era parte de la diócesis de Zamora, Michoacán. La desaparición del cura se reportó el 29 de diciembre de 2012, desde entonces se desconoce su paradero.

A 13 años de la desaparición del sacerdote, las interrogantes aún no son resueltas y las indagatorias no dan información en donde pueda estar en cura.

Padre Carlos Órnelas Puga

Casi un año después desaparición del padre Álvarez Figueroa, se volvió a reportar la ausencia de otro cura, el padre Carlos Órnelas Puga. El cura fue reportado como persona desaparecida el 3 de noviembre de 2013.

De acuerdo con el informe del Centro Católico Multimedial, el caso quedó a cargo del Grupo Antisecuestros de Tamaulipas, “cuyos miembros “fueron agredidos por desconocidos en el municipio de Padilla” en los primeros pasos de la investigación”.

El paradero del sacerdote aún permanece como un caso sin resolver a más de 10 años.

Padre Francisco Núñez Martínez

El caso más reciente, detallado en el informe, fue la desaparición del Padre Francisco Núñez Martínez. De acuerdo con lo que se dio a conocer, el cura desapareció el 7 de febrero de 2025.

El informe explica que la última vez que se le vio al sacerdote fue en Temascalapa, Estado de México.

