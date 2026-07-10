Detienen Alejandro, hermano de Víctor Manuel Álvarez Puga y cuñado de Inés Gómez Mont

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Arrestan a Alejandro Álvarez Puga, cuñado de Inés Gómez Mont. Foto: Getty

Alejandro Mario Álvarez Puga fue detenido la noche del 9 de julio de 2026 en Cancún, Quintana Roo, de acuerdo con información del Registro Nacional de Detenciones de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC). Tras su captura, fue trasladado al Centro de Justicia Penal Federal con sede en el Reclusorio Sur, en la Ciudad de México, donde quedó a disposición de un juez federal.

El Registro Nacional de Detenciones señala que Alejandro Mario Álvarez Puga, hermano del abogado Víctor Manuel Álvarez Puga, esposo de Inés Gómez Mont, y formó parte del despacho Álvarez Puga & Asociados, fue arrestado en el municipio de Benito Juárez, Quintana Roo, a las 09:26 de la noche del jueves 9 de julio de 2026.

De acuerdo con la ficha de consulta emitida por la plataforma de la SSPC, la detención la realizó la Policía Federal Ministerial. Posteriormente, se trasladó al Centro de Justicia Penal Federal con sede en el Reclusorio Sur, en la Ciudad de México, donde se puso a disposición de un juez federal.

La consulta del Registro Nacional de Detenciones, realizada la mañana del 10 de julio de 2026, indica que la ubicación del detenido aparecía como “en traslado”, con destino al recinto judicial federal.

Registro Nacional de Detenciones confirma captura de Alejandro Mario Álvarez Puga

La ficha del Registro Nacional de Detenciones identifica al detenido como Alejandro Mario Álvarez Puga y señala que no se reportó alias.

Asimismo, incluye una descripción física que refiere que se trata de un hombre de 1.80 metros de estatura, tez morena clara, barba, cabello rizado entrecano y sin tatuajes visibles. También indica que al momento de la detención vestía pantalón de mezclilla azul claro, camisa de manga corta azul y mocasines verdes.

El documento también precisa que la detención ocurrió en la colonia Puerto Cancún, sobre el bulevar Kukulcán, en el municipio de Benito Juárez, Quintana Roo.

Hasta el momento, las autoridades no han informado las circunstancias en las que se llevó a cabo el operativo ni los delitos que motivaron la captura.

¿Quién es Alejandro Mario Álvarez Puga?

Alejandro Mario Álvarez Puga practica la abogacía y empresario mexicano. Es hermano del abogado Víctor Manuel Álvarez Puga, esposo de Inés Gómez Mont, y formó parte del despacho Álvarez Puga & Asociados.

Su nombre apareció en investigaciones de la Fiscalía General de la República (FGR) relacionadas con su presunta vinculación con una red de empresas fachada, operaciones de lavado de dinero y el posible desvío de recursos públicos.

Hasta ahora, la FGR y la SSPC no han dado a conocer información adicional sobre la detención ni han detallado las acusaciones que motivaron la puesta a disposición de un juez federal.

De acuerdo con la información disponible en el Registro Nacional de Detenciones, los datos confirmados hasta el momento son:

Alejandro Mario Álvarez Puga se detuvo este 9 de julio de 2026 .

se detuvo este . La captura ocurrió en Benito Juárez, Quintana Roo .

. La Policía Federal Ministerial realizó la detención.

realizó la detención. El detenido se trasladó al Centro de Justicia Penal Federal con sede en el Reclusorio Sur , en la Ciudad de México .

, en la . Quedó a disposición de un juez federal.

La ficha del Registro Nacional de Detenciones se consultó a las 07:04:59 horas, tiempo del centro de México, del 10 de julio de 2026, y mantiene el registro de la detención y el traslado de Alejandro Mario Álvarez Puga.

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