Captan patrulla de la SSC-CDMX transportando un cazo para carnitas en calles de Tlalpan

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En CDMX, captaron a polis transportando un cazo. Foto: Cuartoscuro / Archivo

Una patrulla de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC-CDMX) fue captada mientras transportaba un cazo para preparar carnitas en calles de la alcaldía Tlalpan, lo que generó comentarios en redes sociales al cuestionarse el uso de la unidad oficial.

Video de la patrulla con el cazo de carnitas

De acuerdo con las imágenes difundidas por @HalconOnce, la patrulla MX-398-Z2 de la Policía Bancaria e Industrial (PBI) trasladaba el utensilio, en lugar de realizar labores de vigilancia.

#LoViral | Captan a la patrulla MX-398-Z2 de la @SSC_CDMX realizando un “flete” en #Tlalpan.



La unidad fue utilizada para transportar un cazo para preparar carnitas, en lugar de labores de seguridad.



Hasta ahora, la #SSC de la #CDMX no ha explicado el motivo del traslado tan… pic.twitter.com/hxEd3yau3W — Halcon (@HalconOnce) July 9, 2026

SSC-CDMX explica el traslado del cazo

Tras la difusión del video, la SSC-CDMX emitió una aclaración en la que informó que el traslado del cazo formó parte de una actividad institucional.

La dependencia explicó que uniformados de la PBI utilizaron la unidad para transportar un cazo con alimentos que sería empleado durante un almuerzo organizado en reconocimiento al personal que este año obtuvo su retiro voluntario, tras 30 años de servicio.

Además, señaló que los mandos operativos tenían conocimiento de esta acción y aseguró que, una vez concluida la entrega de los alimentos, la patrulla se reincorporó a sus funciones habituales.

Respecto a este tema, la #SSC informa:



Uniformados de la @PBI_SSC realizaron el traslado de un cazo con alimentos, el cual fue utilizado para un almuerzo que la corporación ofreció al personal que este año obtuvo su retiro voluntario, en agradecimiento por el trabajo realizado… pic.twitter.com/RE2aqDaOCF — SSC CDMX (@SSC_CDMX) July 9, 2026

La Secretaría de Seguridad Ciudadana indicó que el traslado se realizó con autorización y en el marco del evento de agradecimiento para los elementos retirados de la corporación.

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