Diversos colectivos encabezan las movilizaciones en CDMX este 10 de julio

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Movilizaciones en CDMX este 10 de julio. Foto: Cuartoscuro.

Este viernes 10 de julio de 2026 están previstas varias movilizaciones sociales en la Ciudad de México. Diversos colectivos encabezan las más relevantes.

Se espera que las concentraciones afecten la movilidad en varias zonas, por lo que es importante que los ciudadanos tomen precauciones y consideren rutas alternas.

Con el fin de informar a la ciudadanía y facilitar la planeación de traslados en zonas potencialmente afectadas, la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC-CDMX) ha dado a conocer su agenda oficial de actividades que tendrán lugar en distintas zonas de la capital.

#CiudadSegura | 📱 Consulta las movilizaciones programadas para este viernes 10 de julio, en la #CiudadDeMéxico.



🚔🔎 Ingresa a: https://t.co/ZZGpbMsx6i pic.twitter.com/siqjCMwPG5 — SSC CDMX (@SSC_CDMX) July 10, 2026

En total, están previstas:

7 concentraciones

2 rodada ciclistas

18 eventos de esparcimiento

A continuación, aquí en UnoTV.com te presentamos el desglose de las movilizaciones más relevantes para que tomes precauciones.

Concentraciones programadas

Cuauhtémoc | Colectivo “Furia NB”

Hora: 08:45 horas.

08:45 horas. Punto de reunión: Juzgados Penales del Poder Judicial de la Ciudad de México, Dr. Lavista No. 114, colonia Doctores.

Juzgados Penales del Poder Judicial de la Ciudad de México, Dr. Lavista No. 114, colonia Doctores. Actividad previa: Concentración a las 08:00 horas en la estación Balderas del Metro.

Concentración a las 08:00 horas en la estación Balderas del Metro. Motivo: Protesta por la determinación del Ministerio Público de archivar temporalmente una carpeta de investigación relacionada con una víctima de la comunidad LGBTTTIQ+.

Protesta por la determinación del Ministerio Público de archivar temporalmente una carpeta de investigación relacionada con una víctima de la comunidad LGBTTTIQ+. Aforo estimado: 40 personas.

Milpa Alta | Colectiva “Mercaditas Autónomas Momoxcas”

Hora: 09:00 horas.

09:00 horas. Lugar: Explanada de la Alcaldía Milpa Alta.

Explanada de la Alcaldía Milpa Alta. Motivo: Realización de una “Mercadita Feminista” para visibilizar la violencia económica contra las mujeres, promover su autonomía y el empoderamiento económico.

Realización de una “Mercadita Feminista” para visibilizar la violencia económica contra las mujeres, promover su autonomía y el empoderamiento económico. Observación: No se descarta la participación de otras colectivas feministas.

No se descarta la participación de otras colectivas feministas. Aforo estimado: 40 personas.

Benito Juárez | Colectiva “Las Tonatzin”

Hora: 09:30 horas.

09:30 horas. Lugar: Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) “Xochicalco”.

Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) “Xochicalco”. Motivo: Exigir la protección de un menor presuntamente víctima de maltrato infantil.

Exigir la protección de un menor presuntamente víctima de maltrato infantil. Posibles afectaciones: Las organizadoras no descartan acciones de protesta adicionales para exigir atención a sus demandas.

Las organizadoras no descartan acciones de protesta adicionales para exigir atención a sus demandas. Aforo estimado: 25 personas.

Cuauhtémoc | Colectivo DUB Latinoamérica

Hora: 12:00 horas.

12:00 horas. Lugar: Monumento a la Madre.

Monumento a la Madre. Motivo: Evento “The Return of the Seshans”, en el que solicitarán reconocimiento del autocultivo y posesión libre de cannabis, acceso a espacios compartidos y la creación de un Centro de Cultura Cannábica en la alcaldía.

Evento “The Return of the Seshans”, en el que solicitarán reconocimiento del autocultivo y posesión libre de cannabis, acceso a espacios compartidos y la creación de un Centro de Cultura Cannábica en la alcaldía. Aforo estimado: 60 personas.

Benito Juárez | Movimiento de Regeneración Sindical

Horario: Durante el día.

Durante el día. Lugar: Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado.

Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado. Motivo: Instalación de mesas para recolectar firmas dentro de la Caravana “Por el Derecho y la Justicia del Trabajador”, en rechazo al secretario general del Sindicato Mexicano de Electricistas.

Instalación de mesas para recolectar firmas dentro de la Caravana “Por el Derecho y la Justicia del Trabajador”, en rechazo al secretario general del Sindicato Mexicano de Electricistas. Aforo estimado: 30 personas.

Coyoacán | Vecinos de la Unidad Pedregal Carrasco

Hora: 19:00 horas.

19:00 horas. Lugar: Unidad Habitacional Villas del Pedregal.

Unidad Habitacional Villas del Pedregal. Motivo: Exigir mayores condiciones de seguridad, vigilancia, iluminación y patrullaje permanente.

Exigir mayores condiciones de seguridad, vigilancia, iluminación y patrullaje permanente. Aforo estimado: 15 personas.

Cuauhtémoc | Liberum A.C.

Horario: Durante el día.

Durante el día. Lugar: Palacio de Bellas Artes.

Palacio de Bellas Artes. Motivo: Jornada de volanteo para promover el bienestar animal, la protección del medio ambiente y generar conciencia sobre los animales destinados al consumo humano.

Jornada de volanteo para promover el bienestar animal, la protección del medio ambiente y generar conciencia sobre los animales destinados al consumo humano. Aforo estimado: Cinco personas.

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