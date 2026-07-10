México exporta cada año 30 mil millones de metros cúbicos de agua virtual, revela informe

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México y la exportación de agua virtual. Foto. AFP.

México exporta cada año cerca de 30 mil millones de metros cúbicos de agua virtual, principalmente a Estados Unidos, de acuerdo con el reporte Huella hídrica en México 2026, elaborado por WWF México y AgroDer.

El documento señala que este volumen corresponde al agua utilizada durante la producción de bienes que posteriormente son comercializados en el extranjero y forma parte del concepto conocido como comercio de agua virtual.

El informe explica que el agua virtual representa el volumen de agua empleado para producir alimentos, materias primas y otros bienes que cruzan las fronteras mediante el comercio internacional. Aunque el agua no se transporta físicamente, sí está incorporada en los procesos productivos de los artículos exportados e importados.

Agua virtual: México exporta casi 30 mil millones de metros cúbicos al año

Según el reporte, México exporta 29 mil 997 hectómetros cúbicos (hm³) de agua virtual al año, equivalentes a cerca de 30 mil millones de metros cúbicos, siendo Estados Unidos su principal destino comercial.

Entre los productos que representan los mayores volúmenes de agua virtual exportada destacan:

Café: 5 mil 324 hm³

Carne bovina: 4 mil 135 hm³

Además de Estados Unidos, los principales destinos de las exportaciones mexicanas de agua virtual son:

China

Canadá

Japón

Alemania

Corea del Sur

México también importa agua virtual desde 67 países

El estudio indica que México importa 113 mil 512 hm³ de agua virtual provenientes de 67 países.

De ese volumen:

El 81% proviene de Estados Unidos

proviene de Estados Unidos El 9% corresponde a agua azul

corresponde a agua azul El 10% es agua gris

es agua gris El 81% restante corresponde a agua verde

Los principales productos mediante los cuales México importa agua virtual son:

Carne bovina

Carne de cerdo

Maíz

Soya

Asimismo, el informe señala que nueve de los diez principales flujos de importación de agua virtual tienen como origen Estados Unidos, mientras que el restante proviene de Canadá.

Huella hídrica en México aumentó 16.4% en 12 años

El reporte Huella hídrica en México 2026 también documenta que la huella hídrica de consumo del país aumentó 16.4% en poco más de una década, impulsada por el crecimiento demográfico y las actividades económicas.

💧¿Cómo usamos el agua y qué podemos hacer para para reducir su consumo? El informe Huella Hídrica en México nos da un panorama y caminos para un uso más sostenible.



Conoce más:

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Con @AgroDer pic.twitter.com/0se0sA3vUh — WWF México (@WWF_Mexico) June 25, 2026

Entre los hallazgos del documento destaca que el sector agrícola concentra el 75.5% de la huella hídrica de producción nacional.

Los productos que concentran alrededor del 60% de la huella hídrica nacional son:

Maíz

Caña de azúcar

Sorgo

Café

Frijol

¿Qué es la huella hídrica?

WWF México explica que la huella hídrica mide el volumen de agua utilizado para producir bienes y servicios que consume una población. Este indicador considera tanto el agua empleada directamente como la utilizada a lo largo de toda la cadena de producción.

El organismo señala que este indicador permite identificar la presión que ejercen los distintos sectores sobre los recursos hídricos y puede utilizarse como una herramienta para apoyar la toma de decisiones en materia de políticas públicas, producción y consumo.

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