¡Impactante! Imágenes satelitales muestran la extensión del derrame de petróleo en el Golfo de México

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Derrame de petróleo. Foto: Organizaciones ambientales

Organizaciones ambientales publicaron imágenes satelitales del derrame de petróleo que afecta las costas de Veracruz y Tabasco, dispersandose por el Golfo de México y dejando afectaciones al ecosistema como a la población de las localidades cercanas.

El derrame de petróleo alcanzó los 630 kilómetros de extensión, volviéndose un riesgo para la salud, por lo que debe ser controlado para evitar el deterioro del entorno y la perdida en las actividades comerciales.

Entre las organizaciones que firman el comunicado que contiene las imágenes se encuentran: Greenpeace México, Centro Mexicano de Derecho Ambiental, CartoCrítica, Geocomunes y Planeteando, entre otras.

La primera imagen muestra cómo en febrero se realizaron labores de contención en aguas del Golfo de México.

Reportan que, entre el 6 y el 10 de febrero de 2026, una embarcación permaneció en una zona cercana a la plataforma Abkatún, donde inició el vertido de aceite o crudo en cantidades inicialmente pequeñas.

Para el 11 de febrero, la descarga se intensificó, lo que aumentó significativamente el volumen del derrame de petróleo. Según el comunicado, el 13 de febrero el vertido ya era claramente visible, por lo que cinco embarcaciones iniciaron las labores de contención.

Derrame de petróleo. Foto: Organizaciones ambientales

Una imagen satelital del 13 de febrero mostró cinco embarcaciones adicionales, donde una de ellas intentó controlar el derrame con chorros de agua.

A través de Cerulean, sistema global de SkyTruth para el seguimiento de la contaminación por petróleo en los océanos, se pueden observar, mediante imágenes satelitales y aprendizaje automático, las manchas de hidrocarburo.

Este sistema también identifica embarcaciones cercanas e infraestructuras marinas que podrían ser responsables.

Derame de petróleo. Captura: Cerulean, sistema de SkyTruth

Derrame de petróleo se extendió por costas mexicanas

La mancha alcanzó 50 km² el pasado 14 de febrero, lo que equivale a más de mil veces la extensión de la plancha del Zócalo de la Ciudad de México, y continuó expandiéndose hasta el 17 de febrero de 2026.

Derame de petróleo. Captura: Cerulean, sistema de SkyTruth

El derrame de petróleo se dispersó debido a corrientes marinas y condiciones meteorológicas, lo que favoreció que, durante las últimas tres semanas, llegara a las costas de Tabasco y Veracruz.

El llamado de las organizaciones ambientales

Las organizaciones ambientalistas consideran que el manejo de este siniestro ha ignorado los lineamientos del Plan Nacional de Contingencia para Derrames de Hidrocarburos (PNC), vigente desde 2023.

Por ello, hacen un llamado a la Secretaría de Marina (Semar), administradora del PNC, para que informe públicamente sobre:

Por qué no se activó oportunamente el Nivel 3 de respuesta ante un derrame de 50 km² con impacto en Tabasco y Veracruz

ante un derrame de 50 km² con impacto en Tabasco y Veracruz La identidad de la empresa responsable y el estatus del proceso de compensación por los daños

y el estatus del proceso de por los daños El informe de resultados que el Consejo Técnico del PNC debe elaborar tras la atención de este tipo de emergencias

¿Cuál fue la cantidad de hidrocarburo derramada en el Golfo de México?

Ramses Pech, analista y asesor de la industria energética, explicó que la cantidad total de hidrocarburo derramado podría estar entre 40 mil y 80 mil barriles de emulsión espesa a lo largo de la costa, lo que equivale aproximadamente entre el 2% y el 6% de la producción diaria de crudo.

El derrame de petróleo alcanzó los 630 kilómetros en el litoral veracruzano; sin embargo, no se trata de una franja continua, sino de distintos tramos y zonas con niveles variables de contaminación, clasificándose como un “derrame mayor de hidrocarburos”.

El especialista explicó que un derrame de hidrocarburos en el mar o en ríos no se determina únicamente por el tamaño de la mancha.

Actualmente, las imágenes satelitales permiten identificar el área afectada, pero no el volumen total del daño.

Recalcó que medir el volumen directamente desde una imagen no es posible, por lo que no se puede determinar con exactitud cuántos barriles fueron derramados.

Lo que sí puede obtenerse es la extensión superficial afectada, la geometría y el tipo de reflectancia, lo que permite estimar los espesores relativos del hidrocarburo.

El derrame de petróleo en el Golfo de México mantiene la atención de autoridades, organizaciones ambientales y medios de comunicación, mientras continúan las labores de contención y el monitoreo mediante imágenes satelitales.

Hasta el momento, no se ha informado oficialmente sobre la empresa responsable ni sobre el alcance total de los daños.

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