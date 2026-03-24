Comisiones del Senado aprueban “Plan B” electoral; este miércoles se vota en el Pleno

| 17:25 | Iván Grifaldo | Uno TV
Plan B Electoral
Aprueban comisiones del Senado “Plan B” electoral. Foto: Senado de la República.

Con 24 votos a favor y 11 en contra, las Comisiones Unidas del Senado aprobaron el denominado “Plan B” electoral, enviado por la presidenta de México, Claudia Sheinbaum.

Este primer avance del llamado “Plan B” se dio sin el respaldo del Partido del Trabajo (PT), uno de los aliados de Morena. El dictamen también avanzó sin el aval de la oposición, integrada por PRI, PAN y Movimiento Ciudadano (MC).

El dictamen será votado este miércoles en el Pleno del Senado de la República, donde se prevé que el PT mantenga su postura en contra.

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