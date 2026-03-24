Infonavit te devuelve tu dinero: requisitos clave para retirar tu Subcuenta de Vivienda
Recuperar el dinero de tu Subcuenta de Vivienda, del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit), es posible siempre y cuando se cuente con una resolución de pensión del IMSS o una negativa de pensión. Este ahorro proviene de aportaciones patronales y puede devolverse en una sola exhibición, dependiendo del régimen en el que se haya hecho la pensión.
Requisitos para retirar tu ahorro
Para solicitar la devolución de tu Subcuenta de Vivienda se deben cumplir con los siguientes requisitos:
- Tener saldo disponible en tu cuenta
- Contar con resolución de pensión del IMSS
- Estado de cuenta con CLABE (no mayor a 2 meses)
- NSS, RFC y CURP correctos
- No tener crédito vigente con el Infonavit
- Estar registrado en una Afore
Si haces el trámite en línea, necesitas e.firma del SAT. En ventanilla, debes presentar identificación oficial vigente.
Subcuenta de Vivienda: cómo se te devuelve el dinero
El dinero acumulado en el Infonavit se divide en tres fondos:
- Fondo 1972-1992
- Subcuenta 1992
- Subcuenta 1997
La forma de retiro depende de tu régimen:
- Ley 73: puedes retirar todo en una sola exhibición (todos los fondos)
- Ley 97: parte del ahorro se integra a tu pensión; sólo algunos fondos se retiran directo
Retiro Infonavit: qué pasa si no reclamas tu dinero
Si tienes 70 años o más y no solicitas tu ahorro, puede transferirse al Fondo de Pensiones para el Bienestar.
Sin embargo, el dinero no se pierde. Es imprescriptible, por lo que puedes reclamarlo en cualquier momento, incluso por beneficiarios.
Cómo hacer el trámite en el Infonavit paso a paso
Para solicitar la devolución del dinero existen dos formas: presencial y en línea, para cualquiera de ella, es necesario tomar en cuenta lo siguiente:
En línea:
- Entra a Mi Cuenta Infonavit
- Llena la solicitud
- Adjunta documentos
- Firma con e.firma
Presencial:
- Agenda cita en el Infonavit
- Acude con documentos
- Realiza el trámite en ventanilla
El depósito se realiza en una cuenta bancaria a tu nombre. El Infonavit recuerda que el trámite es gratuito y no requiere intermediarios.
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