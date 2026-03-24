Infonavit te devuelve tu dinero: requisitos clave para retirar tu Subcuenta de Vivienda

GENERANDO AUDIO...

Infonavit te devuelve tu dinero. Foto: Cuartoscuro

Recuperar el dinero de tu Subcuenta de Vivienda, del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit), es posible siempre y cuando se cuente con una resolución de pensión del IMSS o una negativa de pensión. Este ahorro proviene de aportaciones patronales y puede devolverse en una sola exhibición, dependiendo del régimen en el que se haya hecho la pensión.

Requisitos para retirar tu ahorro

Para solicitar la devolución de tu Subcuenta de Vivienda se deben cumplir con los siguientes requisitos:

Tener saldo disponible en tu cuenta

Contar con resolución de pensión del IMSS

Estado de cuenta con CLABE (no mayor a 2 meses)

NSS, RFC y CURP correctos

No tener crédito vigente con el Infonavit

Estar registrado en una Afore

Si haces el trámite en línea, necesitas e.firma del SAT. En ventanilla, debes presentar identificación oficial vigente.

Subcuenta de Vivienda: cómo se te devuelve el dinero

El dinero acumulado en el Infonavit se divide en tres fondos:

Fondo 1972-1992

Subcuenta 1992

Subcuenta 1997

La forma de retiro depende de tu régimen:

Ley 73: puedes retirar todo en una sola exhibición (todos los fondos)

Ley 97: parte del ahorro se integra a tu pensión; sólo algunos fondos se retiran directo

Retiro Infonavit: qué pasa si no reclamas tu dinero

Si tienes 70 años o más y no solicitas tu ahorro, puede transferirse al Fondo de Pensiones para el Bienestar.

Sin embargo, el dinero no se pierde. Es imprescriptible, por lo que puedes reclamarlo en cualquier momento, incluso por beneficiarios.

Cómo hacer el trámite en el Infonavit paso a paso

Para solicitar la devolución del dinero existen dos formas: presencial y en línea, para cualquiera de ella, es necesario tomar en cuenta lo siguiente:

En línea:

Entra a Mi Cuenta Infonavit

Llena la solicitud

Adjunta documentos

Firma con e.firma

Presencial:

Agenda cita en el Infonavit

Acude con documentos

Realiza el trámite en ventanilla

El depósito se realiza en una cuenta bancaria a tu nombre. El Infonavit recuerda que el trámite es gratuito y no requiere intermediarios.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.