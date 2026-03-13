Diputada del PT acusa a Salomón Jara por mantas intimidatorias en Oaxaca

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La diputada federal del Partido del Trabajo (PT), Margarita García, responsabilizó al gobernador de Oaxaca, Salomón Jara, por la colocación de mantas en distintos puntos del estado que, afirmó, buscan intimidar a legisladores de su partido.

Durante una entrevista con Juan Rivas y Pablo Valdés, en “A las Nueve en Uno”, la legisladora señaló que estos mensajes forman parte de una campaña de presión política tras el debate en torno a la reforma electoral.

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