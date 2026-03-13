Diputada del PT acusa a Salomón Jara por mantas intimidatorias en Oaxaca

| 14:15 | Juan Rivas - Pablo Valdes | Uno TV

La diputada federal del Partido del Trabajo (PT), Margarita García, responsabilizó al gobernador de Oaxaca, Salomón Jara, por la colocación de mantas en distintos puntos del estado que, afirmó, buscan intimidar a legisladores de su partido.

Durante una entrevista con Juan Rivas y Pablo Valdés, en “A las Nueve en Uno”, la legisladora señaló que estos mensajes forman parte de una campaña de presión política tras el debate en torno a la reforma electoral.

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