Taxis del AICM cobran más del doble que Uber y DiDi: compara precios así

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Precios de Taxis de AICM y autos de aplicación mueven debate. Foto: Cuartoscuro

Los taxis del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) pueden costar más del doble que un viaje en Uber o DiDi, dependiendo del destino. Una comparación de tarifas hacia zonas como Roma Norte, Polanco, Santa Fe y Ecatepec muestra diferencias importantes: mientras un taxi autorizado puede alcanzar hasta 1,300 pesos, las aplicaciones registran viajes desde menos de 100 pesos en momentos de baja demanda.

El tema volvió al centro del debate luego de que taxistas del AICM se manifestaran para pedir que Uber y DiDi no operen dentro de las terminales. Las autoridades respondieron con un operativo de la Guardia Nacional para inhibir la captación de pasajeros, reavivando la discusión entre concesionarios, plataformas digitales y usuarios sobre quién debe operar y cuánto cuesta realmente salir del aeropuerto.

Conflicto en el AICM revive debate entre taxis y apps

A pocos meses del Mundial 2026 en la Ciudad de México, el conflicto por el transporte en el aeropuerto volvió a escalar. Taxistas concesionados del AICM realizaron una manifestación para exigir que los autos de aplicación no recojan pasajeros dentro de las instalaciones federales.

Durante la protesta, algunos taxistas incluso advirtieron que quienes quieran usar Uber o DiDi deberán salir caminando del aeropuerto hasta zonas cercanas como Circuito Interior o Peñón de los Baños para poder solicitar el servicio.

Como respuesta, autoridades federales implementaron un operativo para inhibir la carga de pasajeros por parte de plataformas digitales dentro del aeropuerto. En paralelo, autoridades federales han señalado que se mantienen reuniones con asociaciones de taxistas concesionados para revisar el modelo de operación de las aplicaciones dentro del aeropuerto.

Taxis del AICM vs Uber y DiDi: compara precios

Una revisión de tarifas hacia destinos frecuentes desde el AICM muestra diferencias significativas entre los taxis del aeropuerto y las aplicaciones de transporte.

Roma Norte

Taxis aeropuerto

Yellow Cab: 370 pesos sedán / 560 ejecutivo

370 pesos sedán / 560 ejecutivo Nueva Imagen: 440 pesos sedán

Aplicaciones

Uber: 134.95 pesos estándar / 187.49 confort

134.95 pesos estándar / 187.49 confort DiDi: 98 pesos estándar / 188 pesos premier

Polanco / Plaza Carso

Taxis aeropuerto

Yellow Cab: 440 pesos sedán / 670 ejecutivo

440 pesos sedán / 670 ejecutivo Nueva Imagen: 475 pesos sedán

Aplicaciones

Uber: 194 pesos estándar / 279 pesos confort

194 pesos estándar / 279 pesos confort DiDi: 149 pesos estándar / 266 pesos premier

Santa Fe

Taxis aeropuerto

Yellow Cab: 690 pesos sedán / mil 300 pesos ejecutivo

690 pesos sedán / mil 300 pesos ejecutivo Nueva Imagen: 780 pesos sedán

Aplicaciones

Uber: 309 pesos estándar / 439 pesos confort

309 pesos estándar / 439 pesos confort DiDi: 245 pesos estándar / 422 pesos premier

Ecatepec

Taxis aeropuerto

Yellow Cab: 480 a mil 130 pesos sedán / 630 a 1,230 pesos ejecutivo

480 a mil 130 pesos sedán / 630 a 1,230 pesos ejecutivo Nueva Imagen: 680 pesos sedán

Aplicaciones

Uber: 127 pesos estándar / 149 pesos confort

127 pesos estándar / 149 pesos confort DiDi: 145 pesos estándar / 260 pesos premier

Las diferencias pueden ser amplias dependiendo del destino. En trayectos largos como Santa Fe, un taxi ejecutivo puede superar los mil 300 pesos, mientras que un viaje en aplicaciones puede mantenerse por debajo de los 300 o 400 pesos, según la demanda.

¿Cómo consultar los precios actualizados de los taxis del AICM?

Para 2026, el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) mantiene un padrón de 11 agrupaciones de taxis autorizadas.

Aunque en esta comparativa sólo se muestran dos compañías, la mayoría maneja tarifas similares. Si deseas consultarlas directamente, puedes entrar a la página oficial del AICM, en el apartado “Pasajeros”, luego “Servicios”, “Prestadores de servicios” y finalmente “Taxis”.

Ahí encontrarás el listado de empresas que operan en el aeropuerto y enlaces a sus páginas oficiales para cotizar o reservar viajes según el destino.

En algunos casos las compañías no tienen página activa, pero el portal del AICM ofrece enlaces de contacto por WhatsApp para solicitar una cotización directa. También puedes revisar al mismo tiempo el precio del trayecto en aplicaciones como Uber o DiDi y comparar las tarifas en tiempo real.

¿Por qué los taxis del aeropuerto suelen ser más caros?

De acuerdo con operadores y autoridades, los taxis del aeropuerto operan bajo reglas distintas a las de los autos de aplicación, ya que trabajan dentro de una zona federal. Las empresas deben pagar derechos de acceso al aeropuerto, además de cubrir costos por el uso de taquillas, estacionamientos y espacios exclusivos de operación.

También deben cumplir requisitos establecidos por la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), como renovación periódica de unidades, seguros con mayor cobertura y licencias federales para los conductores. A esto se suma el llamado “regreso vacío”, que obliga a muchos taxis a volver sin pasajeros al aeropuerto tras completar un viaje.

Usuarios piden tarifas mas justas

A pesar de estas justificaciones por parte de los concesionarios, el debate público sobre el costo del transporte desde el aeropuerto continúa. Para muchos usuarios, la comparación con las plataformas digitales vuelve inevitable la discusión sobre tarifas más accesibles y competitivas.

La discusión cobra mayor relevancia ante los eventos internacionales que se aproximan en la Ciudad de México, como el Mundial de 2026, cuando el AICM recibirá a miles de visitantes extranjeros que utilizarán el aeropuerto como principal punto de llegada y salida de la capital.

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