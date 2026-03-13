¿Eres estudiante o maestro? Así puedes viajar con descuento en Semana Santa 2026

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Checa descuentos en autobuses. Foto: UnoTv

Se huelen las vacaciones de Semana Santa con lo que millones de estudiantes y maestros en México podrán disfrutar de un periodo de descanso y de la oportunidad de salir de viaje para visitar a la familia o en plan turístico. La buena noticia es que en este periodo tanto alumnos como maestros podrán pagar menos por sus boletos de autobús, esto gracias a los descuentos que se aplican en el transporte.

Así como lo lees, durante Semana Santa 2026, estudiantes y docentes podrán acceder a tarifas preferenciales en autobuses, siempre que acrediten su condición escolar.

Descuentos en autobuses para estudiantes y maestros

La Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) establece descuentos especiales durante los periodos vacacionales escolares.

Las tarifas que aplican son:

Estudiantes: 50 % de descuento

50 % de descuento Maestros: 25 % de descuento

El beneficio se aplica en servicios de autotransporte federal de pasajeros en modalidad regular y directo.

Los descuentos buscan facilitar el traslado de la comunidad educativa durante las vacaciones escolares.

Fechas de los descuentos en Semana Santa 2026

De acuerdo con el calendario escolar de la SEP, las vacaciones de educación básica serán del 27 de marzo al 10 de abril de 2026.

Durante ese periodo los estudiantes y maestros podrán aprovechar los descuentos en el transporte federal por carretera.

Esto coincide con los días más importantes de la Semana Santa, cuando muchas personas viajan a destinos turísticos, playas o a visitar a familiares.

Requisitos para obtener el descuento

Para hacer válido el beneficio, los pasajeros deberán comprobar que son estudiantes o docentes.

Los documentos que pueden presentar son:

Credencial vigente de la institución educativa

Constancia oficial con nombre, fotografía y sello de la escuela

Las escuelas deben estar incorporadas al sistema educativo nacional, incluyendo:

Instituciones de la SEP

Universidades autónomas

Escuelas privadas con reconocimiento de validez oficial de estudios

Un consejo si planeas viajar

Si piensas aprovechar este beneficio para viajar en Semana Santa, lo mejor es comprar tus boletos con anticipación. Recuerda que en muchos casos los descuentos se aplican a un número limitado de asientos por autobús, por lo que las tarifas con rebaja pueden agotarse rápidamente en rutas con mucha demanda. Ahora que ya lo sabes, aprovecha para hacer válido tu descuento de estudiante o maestro para ahorrar en tu trayecto y disfrutar de las vacaciones se Semana Santa sin gastar de más.

Principales derechos al viajar en autobús

Considera que si vas a viajar en autobús durante las vacaciones de Semana Santa estos son algunos de tus derechos, de acuerdo con Profeco.

Reembolso del boleto en caso de cancelación o demora mayor a 2 horas, junto con una bonificación mínima del 20% del costo del pasaje

Derecho a portar hasta 25 kg de equipaje sin costo adicional

Contar con un seguro de viajero que cubra accidentes, fallecimiento o daños al equipaje durante el trayecto

que cubra accidentes, fallecimiento o daños al equipaje durante el trayecto Descuentos oficiales para estudiantes, profesores y adultos mayores que presenten acreditación

No se puede negar o condicionar el servicio por razones de sexo, raza, nacionalidad, religión, discapacidad, condición económica u orientación sexual

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