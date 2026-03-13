¿Ya tramitaste tu CURP Biométrica? Ve si es obligatoria o no en trámites

GENERANDO AUDIO...

¿Te pedirán la CURP biométrica? Esto dicen las autoridades. Foto: Uno Tv

La CURP Biométrica comenzará a incorporarse de forma gradual como mecanismo de identificación en diversos trámites oficiales en México. De acuerdo con un acuerdo publicado el 24 de febrero de 2026 en el Diario Oficial de la Federación (DOF), este documento será utilizado, por ejemplo, en trámites ante el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), con el objetivo de fortalecer los procesos de verificación de identidad de los usuarios y mejorar la seguridad en los servicios gubernamentales.

¿Te piden actualmente la CURP biométrica para realizar trámites oficiales?

Ante la duda sobre si actualmente solicitan la CURP Biométrica para realizar un trámite oficial, la respuesta es no por ahora. Sin embargo, este documento se incorporará de manera gradual como requisito para distintos trámites gubernamentales en México.

En el caso del IMSS, este instituto de salud comenzará a solicitar la CURP Biométrica y la e.firma en algunos trámites presenciales. Esta medida entrará en vigor a partir del martes 18 de marzo de 2026, conforme al acuerdo publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 24 de febrero.

CURP biométrica en trámites del IMSS

En el IMSS, los usuarios que realicen trámites presenciales deberán identificarse mediante la CURP biométrica, con una identificación oficial vigente con fotografía, según lo establece el acuerdo publicado en el DOF.

Foto: Captura de pantalla del DOF

Las nuevas disposiciones forman parte de un proceso de simplificación administrativa y digitalización que se desarrolla en coordinación con la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones.

Foto: Captura de pantalla del DOF

¿Qué datos incluye la CURP biométrica?

De acuerdo con el Diario Oficial de la Federación, la CURP biométrica funcionará como una identificación disponible tanto en formato físico como digital, incorporando información personal y rasgos únicos para fortalecer la seguridad en la identificación de los ciudadanos.

Entre los datos que incluirá se encuentran:

Nombre completo

Fecha de nacimiento

Sexo o género

Lugar de nacimiento

Nacionalidad

Huellas dactilares

Fotografía

Escaneo de iris

Firma electrónica

¿Qué documentos se necesitan para tramitar la CURP biométrica?

Para solicitar la CURP biométrica, las autoridades establecen que se deberá presentar la siguiente documentación:

Identificación oficial vigente (INE o pasaporte)

Acta de nacimiento certificada reciente

CURP actual impresa, verificada por el Registro Nacional de Población (RENAPO)

Comprobante de domicilio con antigüedad no mayor a tres meses

Correo electrónico activo

CURP Biométrica será necesaria para nuevos trámites oficiales

La CURP biométrica forma parte de la estrategia del Gobierno federal para modernizar los sistemas de identificación y digitalizar trámites públicos. Con el paso del tiempo, este documento podría integrarse a más procesos administrativos y servicios gubernamentales, además de los relacionados con el sector salud.

Las autoridades han señalado que su implementación será gradual conforme avance su adopción a nivel nacional, por lo que se espera que cada vez más dependencias comiencen a incorporarla como herramienta de identificación.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.