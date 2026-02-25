Diputados aprueban reforma para reducir jornada laboral: qué sigue y cómo se aplicará la ley

GENERANDO AUDIO...

Trabajadores en México. Foto: Cuartoscuro

La Cámara de Diputados aprobó en lo general y particular la reforma para reducir de 48 a 40 horas la jornada laboral semanal en México. La votación fue por unanimidad, con 469 votos a favor, en una sesión que se extendió hasta las primeras horas del miércoles 25 de febrero.

El siguiente paso para que la reforma entre en vigor es que sea aprobada en las legislaturas de los estados y de la Ciudad de México (CDMX) para los efectos del artículo 135 constitucional.

¿Qué sigue en la reforma laboral?

El dictamen, que deriva de una iniciativa de la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, reforma y adiciona las fracciones IV y XI del apartado A del artículo 123 de la Constitución Política, para reducir la jornada laboral de 48 a 40 horas semanales.

El siguiente paso es que dicho dictamen se remita a las legislaturas de los estados y de la Ciudad de México para los efectos del artículo 135 constitucional.

El artículo 135 establece que para reformar la Constitución se requiere el voto de dos terceras partes del Congreso de la Unión y que la reforma sea aprobada por la mayoría de los estados y la CDMX.

Si la mayoría de las legislaturas locales aprueban la reforma, se emite la declaratoria final y se procede a su publicación en el Diario Oficial de la Federación para que entre en vigor.

El Congreso de la Unión deberá realizar las reformas a la legislación secundaria en un plazo de 90 días a partir de la publicación del presente decreto.

¿Cómo será la reducción gradual de 48 a 40 horas?

La disminución no será inmediata. El calendario propuesto establece una transición progresiva:

2027: de 48 a 46 horas semanales

2028: 44 horas

2029: 42 horas

2030: 40 horas

El proceso iniciará el 1 de enero de cada año, hasta completar la meta constitucional de 40 horas semanales.

Además, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) prevé que la reforma entre en vigor de manera oficial el 1 de mayo de 2026, fecha simbólica por el Día del Trabajo.

Un día de descanso

El punto más discutido en San Lázaro fue el de los días de descanso. Aunque el cambio baja horas de trabajo, se mantiene el esquema de seis días laborales, por uno de descanso.

El diputado de Morena, Pedro Haces Barba, explicó, en el debate, que se buscaba establecer a nivel constitucional la jornada laboral de 40 horas semanales y que “por cada seis días de trabajo se tendrá al menos un día de descanso con salario íntegro”.

Por su parte, la diputada de MC, Irais Virginia Reyes de la Torre, señaló que Morena, junto con sus aliados PT y Verde, tenían los votos para garantizar dos días de descanso “hoy mismo” y no “hasta el 2030”.

En la misma línea, el diputado del PRI, Jericó Abramo Masso, pidió cambiar la implementación escalonada por un modelo “a un solo acto”, con 40 horas y dos días de descanso obligatorios.

La reforma incluye otros cambios: amplía las horas extra de 9 a 12 por semana; prohíbe las horas extras para menores de edad; y aclara que la reducción de horas de trabajo no significa menos sueldo.

