Principales causas de muerte en México 2025: 135 mil por corazón y 21 mil por homicidios

Foto: Getty Images

Las enfermedades del corazón se mantienen como la principal causa de muerte en México, con 135 mil 748 defunciones entre enero y septiembre de 2025; además, la influenza y la neumonía, así como los homicidios, también figuran entre las 10 primeras causas, según datos preliminares del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

De acuerdo con las Estadísticas de Defunciones Registradas del Inegi, entre enero y septiembre de 2025 se contabilizaron 574 mil 929 defunciones en el país; de ese total, 555 mil 269 ocurrieron en 2025 y el resto corresponde a fallecimientos de años anteriores que fueron registrados oficialmente en ese periodo.

Las enfermedades del corazón, la diabetes y los tumores malignos fueron las tres principales causas de muerte en México, tanto en mujeres como en hombres.

¿Cuáles son las 10 principales causas de muerte en México?

Aunque las enfermedades crónicas siguen encabezando las estadísticas, otras causas como los accidentes y los homicidios también figuran entre las principales razones de muerte en el país. Este es el panorama completo:

Enfermedades del corazón: 135 mil 748 muertes

135 mil 748 muertes Diabetes mellitus: 80 mil 249 defunciones

Tumores malignos: 69 mil 172 muertes

Enfermedades del hígado: 28 mil 383 defunciones

Accidentes: 28 mil 229 muertes

28 mil 229 muertes Influenza y neumonía : 26 mil 764 defunciones

: 26 mil 764 defunciones Enfermedades cerebrovasculares: 24 mil 492 muertes

Agresiones (homicidios) : 21 mil 304 defunciones

: 21 mil 304 defunciones Enfermedades pulmonares obstructivas crónicas: 13 mil 946 muertes

Insuficiencia renal: 12 mil 451 defunciones

Imagen: Inegi

¿Quiénes mueren más en México? Diferencias por sexo y estado

Del total de defunciones registradas de forma preliminar, 55.9% correspondió a hombres y 44.0% a mujeres, mientras que en 0.1% de los casos no se especificó el sexo.

Las tasas de mortalidad más altas se presentaron en los grupos de mayor edad, particularmente a partir de los 45 años.

¿En qué estados hay más muertes en México?

Los estados con las tasas más altas de defunciones registradas por cada 100 mil habitantes son:

Chihuahua: 557

Colima: 530

Sonora: 515

Baja California: 503

Guanajuato: 502

En cambio, las entidades que registraron las tasas más bajas de defunciones por cada 100 mil habitantes son:

Campeche: 314

Tlaxcala: 332

Nuevo León: 352

Durango: 354

Aguascalientes: 368

Chihuahua registra una tasa de 557 defunciones por cada 100 mil habitantes, casi el doble que Campeche, que reporta 314, según cifras del Inegi.

Con más de medio millón de defunciones registradas en nueve meses, las enfermedades crónicas continúan como la principal causa de muerte en México, aunque la violencia y los accidentes siguen presentes dentro del panorama nacional.

La metodología

El Inegi detalló que las cifras de las Estadísticas de Defunciones Registradas (EDR), correspondientes al periodo de enero a septiembre de 2025, son preliminares y se integraron con información de 4 mil 700 fuentes informantes.

Para la estadística definitiva, que se publicará en noviembre de 2026, se realizarán confrontas con la Secretaría de Salud en cuatro grupos de defunciones: maternas, de menores de 5 años, por agresiones (presuntos homicidios) y las provocadas por causas sujetas a vigilancia epidemiológica.

