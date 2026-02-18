Diputados avalan reforma por abuso sexual tras caso de Claudia Sheinbaum

GENERANDO AUDIO...

Las comisiones unidas de Justicia y de Igualdad de Género de la Cámara de Diputados aprobaron por unanimidad la minuta del Senado que reforma los artículos 260 y 266 Bis del Código Penal Federal en materia de abuso sexual. El dictamen surge luego de la agresión que sufrió la presidenta Claudia Sheinbaum en noviembre de 2025, cuando un sujeto la tocó sin su consentimiento.

La minuta, ya avalada por el Senado y enviada a San Lázaro, busca fortalecer la protección a víctimas y actualizar las sanciones. Legisladores señalaron que el eje central es dejar claro que el consentimiento debe ser explícito y no puede asumirse bajo ninguna circunstancia.

Reforma por abuso sexual pone el consentimiento como eje central

La presidenta de la Comisión de Igualdad de Género, Anais Miriam Burgos Hernández, afirmó que el dictamen no solo actualiza la legislación penal, sino que forma parte de un proceso más amplio de transformación constitucional en materia de igualdad sustantiva.

Por su parte, el presidente de la Comisión de Justicia, César Moreno Rivera, explicó que el objetivo es ampliar la definición de las conductas sancionadas y reforzar la protección a las víctimas. Subrayó que el consentimiento será un elemento esencial del tipo penal y no podrá presumirse cuando exista silencio, pasividad o falta de resistencia de la víctima.

La reforma también modifica las sanciones. La pena por abuso sexual pasará de 6 a 10 años de prisión a un rango de 3 a 7 años. Además, la multa aumentará de 200 a 500 veces el valor diario de las Unidades de Medida y Actualización (UMA).

Se agregan nuevas conductas con agravantes, como cuando el delito se comete en lugar despoblado; por profesionistas o ministros de culto que aprovechen su posición; contra una persona embarazada o en cuarentena; por motivos de orientación sexual o identidad de género; o cuando la víctima se encuentre en estado de indefensión.

En estos casos, las penas podrán incrementarse hasta en una tercera parte. El dictamen continuará su proceso legislativo conforme a lo establecido por el Congreso.

