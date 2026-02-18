Leonel Godoy rechaza acusaciones por caso Carlos Manzo y las tacha de “electoreras”

GENERANDO AUDIO...

Leonel Godoy responde a Grecia Quiroz. Foto: Cuartoscuro

Leonel Godoy, diputado de Morena, respondió a Grecia Quiroz, alcaldesa de Uruapan, Michoacán, quien exigió investigarlo por la muerte de Carlos Manzo. El político aseguró que se trata de una cuestión electorera

“Es un tema que yo creo está bastante claro, ya lo dijo, ya lo dijo García Harfuch, a mí me parece que es absolutamente electorera esa posición”, Leonel Godoy, diputado de Morena

El diputado morenista se defendió y aseguró que no hay pruebas de que ni él ni el exsenador de Morena, Raúl Morón, quien también fue señalado por Grecia Quiroz, tengan algo que ver con el asesinato de Carlos Manzo.

“De todo tiene que haber pruebas, si no hay pruebas, no hay delito… lo que no nos parece es que use este tema, condenable del asesinato de Carlos Manzo, para sin pruebas exigir que declare Raúl Morón y yo mismo”, Leonel Godoy, diputado de Morena

Grecia Quiroz acusa a Leonel Godoy por asesinato de Carlos Manzo

La tarde de este martes, Grecia Quiroz pidió a las autoridades que se investigara a los enemigos políticos de su esposo, Carlos Manzo. La alcaldesa sustituta de Uruapan recordó que el fallecido edil denuncio de “manera formal y directa” a importantes figuras de la política en el estado, incluido Leonel Godoy.

“Ustedes saben que, en vida, Carlos denunció de manera formal y directa a Raúl Morón, a Leonel Godoy y al expresidente de Uruapan, Ignacio Benjamín Campos Equihua”, Grecia Quiroz, alcaldesa sustituta de Uruapan

De acuerdo con lo señalado por Grecia Quiroz, hay elementos suficientes para que comparezcan y declaren ante las autoridades.

“Hoy vine ya a declarar aquí ante la Fiscalía con elementos, creo yo, suficientes, para que se les pueda mandar llamar, se les pueda mandar a declarar y que si realmente no hay nada que los vincule a ellos con el homicidio de Carlos, pues que vengan, que, si no hay nada que temer, que vengan a declarar, que vengan a dar la cara y esto es por un bien social”.

