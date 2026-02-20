Entrega tu arma y recibe dinero; así funcionará el Desarme Voluntario 2026

GENERANDO AUDIO...

Inicia el programa Desarme Voluntario 2026. Foto: Cuartoscuro/Archivo

Se echó a andar el programa nacional Desarme Voluntario 2026, el cual permite a la población entregar armas, municiones o explosivos de manera voluntaria, anónima y sin consecuencias legales, a cambio de un incentivo económico. De acuerdo con el Gobierno federal, esta estrategia tiene por objetivo reducir la violencia y fortalecer la cultura de paz en todo el país.

Los lineamientos se publicaron este 20 de febrero en el Diario Oficial de la Federación (DOF), por la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), como parte de la Estrategia Nacional de Seguridad Pública 2024-2030.

¿Qué es el Desarme Voluntario 2026?

El Desarme Voluntario 2026 es una acción institucional que busca disminuir la cantidad de armas en manos de civiles, concientizar sobre los riesgos de tenerlas en casa y promover la construcción de paz.

El programa invita a la ciudadanía a canjear armamento de forma segura y confidencial, sin que se investigue su procedencia y sin aplicar sanciones.

¿Quiénes pueden participar?

Puede participar cualquier persona mayor de edad, en las fechas, horarios y sedes que establezcan las autoridades.

Asimismo, la entrega es voluntaria, anónima y sin consecuencias jurídicas.

¿Dónde se instalarán los módulos?

Los módulos del programa se colocarán en:

Atrios de iglesias

Espacios públicos previamente seleccionados

Las sedes se definirán también en coordinación con Gobiernos estatales, municipales y alcaldías.

¿Qué tipo de armas se pueden entregar?

Se puede entregar cualquier tipo de armamento, que incluye:

Armas de fuego

Municiones

Explosivos

El material será revisado por personal de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y destruido de manera inmediata, conforme a sus protocolos.

Si alguna pieza tiene valor histórico, cultural, científico o artístico, podrá conservarse para fines museísticos.

¿Cuánto dinero dan por entregar armas?

El acuerdo incluye un Tabulador oficial dentro del “Sí al Desarme, Sí a la Paz”, publicado en el DOF el 14 de enero de 2026. El pago será entregado en efectivo por personal autorizado, una vez realizada la revisión y el registro del armamento. El monto dependerá del tipo de arma, su calibre y si se encuentra útil o inutilizable. Algunos ejemplos:

Pistolas calibre 9 mm o .45 : hasta 14 mil 570 pesos

: hasta Pistola subametralladora todas las marcas 9mm y 45” auto : hasta 24 mil 520 pesos

: hasta 24 mil 520 pesos Fusiles de uso exclusivo del Ejército (AK-47, AR-15, Barret .50) : hasta 32 mil 960 pesos

: hasta Ametralladoras ligeras y pesadas, todos los calibres: hasta 33 mil 650 pesos

Revolver calibre .22 o .32 : 7 mil 450 pesos

: Escopetas : entre 5 mil 920 y 7 mil 775 pesos

: entre Granadas o explosivos : pagos que van de 695 a 4 mil 405 pesos , según el tipo

: pagos que van de , según el tipo Cartuchos: desde 5 hasta 120 pesos, dependiendo del calibre

En casos excepcionales, la Defensa podrá conservar armas con valor histórico, cultural o científico para su acervo museístico, sin que ello implique un pago adicional al tabulador. Para más detalles, consulta este enlace.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.