La Cruz Roja arranca su colecta 2026 y pide apoyo urgente de Gobiernos de Morena

Foto: Cuartoscuro

Con el lema “Esto que ves, lo hacemos juntos”, la Cruz Roja Mexicana dio inicio a su Colecta Nacional 2026, que por primera vez será de carácter permanente.

Desde el Museo Nacional de la Cruz Roja, ubicado en el edificio de la Fundación Concepción Béistegui, en el Centro Histórico de la Ciudad de México, autoridades de la institución llamaron a la población a sumarse con donativos en monedas, billetes o mediante tarjeta de crédito y débito.

Colecta será permanente

El presidente del Consejo Nacional de Directores de la Cruz Roja Mexicana, Carlos Freaner Figueroa, destacó que la institución cuenta con 24 mil voluntarios en mil 500 puntos del país y tiene capacidad para brindar atención prehospitalaria a más de 100 millones de personas.

“A la fecha, el 77.40% de la población en México tiene acceso a los servicios de atención médica prehospitalaria de la Cruz Roja Mexicana, esto representa que podemos atender a más de 103 millones de personas en el país”, afirmó.

Llamado a Gobiernos estatales

Durante su mensaje, Freaner hizo un llamado directo a los Gobiernos estatales de Morena para que respalden las labores de la institución:

Chiapas

Nayarit

Campeche

Estado de México

Tamaulipas

Ciudad de México

“Quiero respetuosamente invitar e insistir (…) para que nos abran esa puerta”, expresó, y añadió que limitar el apoyo “lesiona el derecho a la salud de sus conciudadanos”.

“No pedimos para la institución”

El presidente del Consejo subrayó que los recursos no son para la organización en sí, sino para la población que depende de sus servicios en situaciones de emergencia.

“Es la voz de la institución que no pide para sí misma, sino para los millones de personas que en el momento más crítico de sus vidas, dependen de que la Cruz Roja Mexicana esté ahí”, sostuvo.

La colecta 2026 busca fortalecer la capacidad operativa de ambulancias, servicios de urgencias y atención en desastres en todo el país.

