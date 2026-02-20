México analizará impacto de nuevo arancel del 10% de Trump, afirma Ebrard

GENERANDO AUDIO...

Ebrard revisará impacto del arancel del 10% de Trump. Foto: Cuartoscuro

El secretario de Economía, Marcelo Ebrard, informó que el Gobierno de México analizará el impacto del nuevo arancel general del 10% anunciado por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, este viernes 20 de febrero de 2026.

Desde Querétaro, Marcelo Ebrard señaló que primero esperarán conocer con detalle las medidas que aplicará Washington.

“Veamos primero qué medidas va a tomar, para poder nosotros determinar de qué manera puede afectar a nuestro país”. Marcelo Ebrard, secretario de Economía

Ebrard: México revisará impacto del arancel

El anuncio de Donald Trump ocurre después de que la Corte Suprema de Estados Unidos determinó que el mandatario excedió su autoridad al imponer derechos aduaneros bajo el argumento de emergencia nacional.

Ante este nuevo escenario, Ebrard explicó que el caso de México es distinto al de los países afectados por los llamados aranceles recíprocos.

Detalló que actualmente el 85% de las exportaciones mexicanas hacia Estados Unidos no pagan impuestos aduaneros, ya que están protegidas por el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).

Sin embargo, precisó que sectores como el automotriz y productos siderúrgicos sí enfrentan aranceles, debido a otras disposiciones legales estadounidenses que permiten ese tipo de medidas.

México y EE. UU., en revisión del T-MEC

El funcionario adelantó que la próxima semana viajará a Estados Unidos para obtener mayor claridad sobre el alcance del nuevo arancel del 10%.

También indicó que establecerá contacto inmediato con sus contrapartes estadounidenses para revisar el tema.

La nueva ofensiva comercial se da en medio del proceso de revisión del T-MEC, que realizan México, Estados Unidos y Canadá, y que está previsto concluir en julio, conforme a las reglas del propio acuerdo.

